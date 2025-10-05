Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/mitten-operasyon-ptt-ve-hgs-dolandiricilari-yakalandi-1099929915.html
MİT'ten operasyon: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
MİT'ten operasyon: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-05T13:16+0300
2025-10-05T13:29+0300
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize bir siber suç örgütü tespit edildi. Gerçekleştirilen koordineli operasyon sonucunda 12 şüpheli yakalandı, bunlardan 10’u tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.MİT’ten kaçamadılarMİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, şüphelilerin Android cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladıkları ortaya çıkarıldı. Bu yazılımlar aracılığıyla vatandaşların bilgisi dışında “HGS borcunuz var” veya “PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var” içerikli sahte SMS’ler gönderildi.Bağlantıya tıklayan vatandaşlar sahte internet sitelerine yönlendirilerek, kredi kartı bilgileri ele geçirildi.Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda örgütün yapısı, yöntemleri ve bağlantıları netleştirildi.Paralar kriptoya çevrilip aklandıMASAK’ın yürüttüğü incelemelerde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin çok sayıda banka ve kripto para hesabı üzerinden aklandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin uluslararası para transferleri ve kripto varlıklar aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı tespit edildi. MİT, Gürcistan’daki uzantıların yakalanması için uluslararası düzeyde istihbari çalışma başlattı.6 ilde eş zamanlı operasyonSoruşturma kapsamında belirlenen adreslere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, kripto para cüzdanları, nakit para ve döviz ele geçirildi.318 internet sitesi erişime kapatıldıOperasyon sonrası, dolandırıcılıkta kullanılan 318 internet sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı.Ayrıca örgütün mobil cihazlara yüklenen zararlı yazılımları kontrol etmek için kullandığı özel bir yönetim paneli de ele geçirildi.Bu panel aracılığıyla dolandırıcıların:Casusluk ve şantaj faaliyetleri de yürütmüşlerEle geçirilen verilerde, örgütün yalnızca finansal değil, casusluk ve şantaj amaçlı faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi. Yazılımlar, kullanıcıların şifrelerini, tek kullanımlık doğrulama kodlarını ve klavye tuşlamalarını kaydederek saldırganlara iletti.Bazı vakalarda, kamera görüntüleriyle şantaj yapıldığı, konum takibiyle kişilerin izlendiği ortaya çıktı.
MİT'ten operasyon: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı

13:16 05.10.2025 (güncellendi: 13:29 05.10.2025)
Milli İstihbarat Teşkilatı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. Yakalanan 12 kişiden, 10’u tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize bir siber suç örgütü tespit edildi. Gerçekleştirilen koordineli operasyon sonucunda 12 şüpheli yakalandı, bunlardan 10’u tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

MİT’ten kaçamadılar

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, şüphelilerin Android cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladıkları ortaya çıkarıldı. Bu yazılımlar aracılığıyla vatandaşların bilgisi dışında “HGS borcunuz var” veya “PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var” içerikli sahte SMS’ler gönderildi.

Bağlantıya tıklayan vatandaşlar sahte internet sitelerine yönlendirilerek, kredi kartı bilgileri ele geçirildi.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda örgütün yapısı, yöntemleri ve bağlantıları netleştirildi.

Paralar kriptoya çevrilip aklandı

MASAK’ın yürüttüğü incelemelerde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin çok sayıda banka ve kripto para hesabı üzerinden aklandığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin uluslararası para transferleri ve kripto varlıklar aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı tespit edildi. MİT, Gürcistan’daki uzantıların yakalanması için uluslararası düzeyde istihbari çalışma başlattı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, kripto para cüzdanları, nakit para ve döviz ele geçirildi.

318 internet sitesi erişime kapatıldı

Operasyon sonrası, dolandırıcılıkta kullanılan 318 internet sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı.
Ayrıca örgütün mobil cihazlara yüklenen zararlı yazılımları kontrol etmek için kullandığı özel bir yönetim paneli de ele geçirildi.
Bu panel aracılığıyla dolandırıcıların:
Telefonları uzaktan kontrol edebildiği,
SMS ve arama yönlendirmeleri yaptığı,
Cihaz kamerası ve ekranına erişim sağladığı,
Anlık konum takibi gerçekleştirdiği belirlendi.

Casusluk ve şantaj faaliyetleri de yürütmüşler

Ele geçirilen verilerde, örgütün yalnızca finansal değil, casusluk ve şantaj amaçlı faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi. Yazılımlar, kullanıcıların şifrelerini, tek kullanımlık doğrulama kodlarını ve klavye tuşlamalarını kaydederek saldırganlara iletti.

Bazı vakalarda, kamera görüntüleriyle şantaj yapıldığı, konum takibiyle kişilerin izlendiği ortaya çıktı.
Yeni yargı paketiyle cezalar sertleşiyor: Trafikte yol kesene ve silahla ateş edenlere hapis cezası
