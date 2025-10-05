https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/marmara-denizinde-deprem-afad-duyurdu-1099932433.html
Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 13.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Ekim'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 13.43’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü, 2 Ekim tarihinde yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği bölgeye oldukça yakın bir noktada kaydedildi.AFAD verilerine göre, sarsıntı 10,61 kilometre derinlikte oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 13.43’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, 2 Ekim tarihinde yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği bölgeye oldukça yakın bir noktada kaydedildi.
AFAD verilerine göre, sarsıntı 10,61 kilometre derinlikte oluştu.