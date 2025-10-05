https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/marmara-denizinde-deprem-afad-duyurdu-1099932433.html

Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu

Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 13.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Ekim'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez... 05.10.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 13.43’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü, 2 Ekim tarihinde yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği bölgeye oldukça yakın bir noktada kaydedildi.AFAD verilerine göre, sarsıntı 10,61 kilometre derinlikte oluştu.

