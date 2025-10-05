Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu
Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 13.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Ekim'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez... 05.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 13.43'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü, 2 Ekim tarihinde yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği bölgeye oldukça yakın bir noktada kaydedildi.AFAD verilerine göre, sarsıntı 10,61 kilometre derinlikte oluştu.
Marmara Denizi'nde deprem: AFAD duyurdu

14:49 05.10.2025
deprem
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 13.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Ekim'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın bir noktada kaydedildi. Bölgede artçı depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi’nde saat 13.43’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, 2 Ekim tarihinde yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği bölgeye oldukça yakın bir noktada kaydedildi.
AFAD verilerine göre, sarsıntı 10,61 kilometre derinlikte oluştu.
