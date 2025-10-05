Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/kayip-define-bulundu-300-yillik-hazine-gun-yuzune-cikti-degeri-1-milyon-dolar-1099930814.html
Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar
Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar
Sputnik Türkiye
1715’te batan 'Hazine Filosu'ndan yüzlerce altın ve gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Amerika kıyılarında 300 yılı aşkın süredir denizin dibinde yatan gemiler... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-05T14:10+0300
2025-10-05T14:10+0300
yaşam
amerika
florida
küba
i̇spanya
koloni
gemi
batık
define
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930472_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_64e57f3e5271d56ecbabe5d2e8a84cb1.jpg
Florida açıklarında çalışan define avcıları, bu yaz boyunca 1.051 gümüş real ve 5 altın escudo sikke ile bazı altın objeler çıkardı. Kurtarma hakkını elinde bulunduran 1715 Fleet-Queens Jewels şirketi, hazinenin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu açıkladı.1715’te kasırga vurmuştu Gemiler, 1715 yılının temmuzunda Küba’dan İspanya’ya değerli madenler ve mücevherler taşırken şiddetli bir kasırgaya yakalanmış, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki kargo ile birlikte Atlantik’in dibine gömülmüştü. Felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Hazinenin paylaşımı nasıl olacak? Resmi olarak bulunan tüm define ABD Bölge Mahkemesi’ne ait kabul ediliyor. Florida Eyaleti yüzde 20’ye kadar pay alabiliyor, kalan kısım ise dalgıç ekibi arasında bölüşülecek. Sikkelerin üzerinde hala 1698–1714 tarihleri ve darphane işaretleri görülebiliyor.Daha fazlası suyun altında olabilir Dalgıçlar, kasırgada parçalanan bir sandığın içinden saçılan paraların bir kısmına ulaştıklarını düşünüyor. Bazı sikkelerin üzerinde hala çuval kumaşı kalıntıları bulunuyor; bu da deniz tabanında hala keşfedilmeyi bekleyen hazine olabileceğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/titanikin-kardesi-britanikten-tarihi-kesif-batik-gemiden-essiz-eserler-cikarildi-1099432895.html
amerika
florida
küba
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930472_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_de79005902140ab25303a9ff16dcf11c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amerika, florida, küba, i̇spanya, koloni, gemi, batık, define, hazine
amerika, florida, küba, i̇spanya, koloni, gemi, batık, define, hazine

Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar

14:10 05.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHazine
Hazine - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
1715’te batan 'Hazine Filosu'ndan yüzlerce altın ve gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Amerika kıyılarında 300 yılı aşkın süredir denizin dibinde yatan gemiler, bu yaz dalgıçların çabasıyla yeniden gündeme geldi.
Florida açıklarında çalışan define avcıları, bu yaz boyunca 1.051 gümüş real ve 5 altın escudo sikke ile bazı altın objeler çıkardı. Kurtarma hakkını elinde bulunduran 1715 Fleet-Queens Jewels şirketi, hazinenin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu açıkladı.

1715’te kasırga vurmuştu

Gemiler, 1715 yılının temmuzunda Küba’dan İspanya’ya değerli madenler ve mücevherler taşırken şiddetli bir kasırgaya yakalanmış, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki kargo ile birlikte Atlantik’in dibine gömülmüştü. Felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hazinenin paylaşımı nasıl olacak?

Resmi olarak bulunan tüm define ABD Bölge Mahkemesi’ne ait kabul ediliyor. Florida Eyaleti yüzde 20’ye kadar pay alabiliyor, kalan kısım ise dalgıç ekibi arasında bölüşülecek. Sikkelerin üzerinde hala 1698–1714 tarihleri ve darphane işaretleri görülebiliyor.

Daha fazlası suyun altında olabilir

Dalgıçlar, kasırgada parçalanan bir sandığın içinden saçılan paraların bir kısmına ulaştıklarını düşünüyor. Bazı sikkelerin üzerinde hala çuval kumaşı kalıntıları bulunuyor; bu da deniz tabanında hala keşfedilmeyi bekleyen hazine olabileceğini gösteriyor.
Britannic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
YAŞAM
Titanik’in kardeşi Britannik’ten tarihi keşif: Batık gemiden eşsiz eserler çıkarıldı
17 Eylül, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала