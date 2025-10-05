https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/kayip-define-bulundu-300-yillik-hazine-gun-yuzune-cikti-degeri-1-milyon-dolar-1099930814.html
Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar
Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar
1715'te batan 'Hazine Filosu'ndan yüzlerce altın ve gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Amerika kıyılarında 300 yılı aşkın süredir denizin dibinde yatan gemiler... 05.10.2025
Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar
1715’te batan 'Hazine Filosu'ndan yüzlerce altın ve gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Amerika kıyılarında 300 yılı aşkın süredir denizin dibinde yatan gemiler, bu yaz dalgıçların çabasıyla yeniden gündeme geldi.
Florida açıklarında çalışan define avcıları, bu yaz boyunca 1.051 gümüş real ve 5 altın escudo sikke ile bazı altın objeler çıkardı. Kurtarma hakkını elinde bulunduran 1715 Fleet-Queens Jewels şirketi, hazinenin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Gemiler, 1715 yılının temmuzunda Küba’dan İspanya’ya değerli madenler ve mücevherler taşırken şiddetli bir kasırgaya yakalanmış, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki kargo ile birlikte Atlantik’in dibine gömülmüştü. Felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Hazinenin paylaşımı nasıl olacak?
Resmi olarak bulunan tüm define ABD Bölge Mahkemesi’ne ait kabul ediliyor. Florida Eyaleti yüzde 20’ye kadar pay alabiliyor, kalan kısım ise dalgıç ekibi arasında bölüşülecek. Sikkelerin üzerinde hala 1698–1714 tarihleri ve darphane işaretleri görülebiliyor.
Daha fazlası suyun altında olabilir
Dalgıçlar, kasırgada parçalanan bir sandığın içinden saçılan paraların bir kısmına ulaştıklarını düşünüyor. Bazı sikkelerin üzerinde hala çuval kumaşı kalıntıları bulunuyor; bu da deniz tabanında hala keşfedilmeyi bekleyen hazine olabileceğini gösteriyor.