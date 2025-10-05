https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/kayip-define-bulundu-300-yillik-hazine-gun-yuzune-cikti-degeri-1-milyon-dolar-1099930814.html

Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar

Kayıp define bulundu, 300 yıllık hazine gün yüzüne çıktı: Değeri 1 milyon dolar

Sputnik Türkiye

1715’te batan 'Hazine Filosu'ndan yüzlerce altın ve gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Amerika kıyılarında 300 yılı aşkın süredir denizin dibinde yatan gemiler... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T14:10+0300

2025-10-05T14:10+0300

2025-10-05T14:10+0300

yaşam

amerika

florida

küba

i̇spanya

koloni

gemi

batık

define

hazine

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930472_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_64e57f3e5271d56ecbabe5d2e8a84cb1.jpg

Florida açıklarında çalışan define avcıları, bu yaz boyunca 1.051 gümüş real ve 5 altın escudo sikke ile bazı altın objeler çıkardı. Kurtarma hakkını elinde bulunduran 1715 Fleet-Queens Jewels şirketi, hazinenin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu açıkladı.1715’te kasırga vurmuştu Gemiler, 1715 yılının temmuzunda Küba’dan İspanya’ya değerli madenler ve mücevherler taşırken şiddetli bir kasırgaya yakalanmış, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki kargo ile birlikte Atlantik’in dibine gömülmüştü. Felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Hazinenin paylaşımı nasıl olacak? Resmi olarak bulunan tüm define ABD Bölge Mahkemesi’ne ait kabul ediliyor. Florida Eyaleti yüzde 20’ye kadar pay alabiliyor, kalan kısım ise dalgıç ekibi arasında bölüşülecek. Sikkelerin üzerinde hala 1698–1714 tarihleri ve darphane işaretleri görülebiliyor.Daha fazlası suyun altında olabilir Dalgıçlar, kasırgada parçalanan bir sandığın içinden saçılan paraların bir kısmına ulaştıklarını düşünüyor. Bazı sikkelerin üzerinde hala çuval kumaşı kalıntıları bulunuyor; bu da deniz tabanında hala keşfedilmeyi bekleyen hazine olabileceğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/titanikin-kardesi-britanikten-tarihi-kesif-batik-gemiden-essiz-eserler-cikarildi-1099432895.html

amerika

florida

küba

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amerika, florida, küba, i̇spanya, koloni, gemi, batık, define, hazine