Titanik'in kardeşi Britannik'ten tarihi keşif: Batık gemiden eşsiz eserler çıkarıldı
Titanik’in kardeşi Britannik’ten tarihi keşif: Batık gemiden eşsiz eserler çıkarıldı
Ege Denizi'nde 1916'da batan Britannik'in (Britannic) çanı, seyir lambası ve lüks eşyaları su altından çıkarıldı. Olimpik (Olympic), Titanik (Titanic) ve Britannik (Britannic) transatlantik gemileri, üç kardeş olarak adlandırılmış olimpik sınıfı okyanus gemileriydi.
Titanik’in ünlü kardeş gemisi Britannik, tam 109 yıl sonra yeniden gündemde. Bir dalış ekibi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi’nde batan gemiden tarihi eserleri yüzeye çıkarmayı başardı.Yunanistan Kültür Bakanlığı, 11 kişilik dalış ekibinin mayıs ayında gerçekleştirdiği özel operasyonda gemiden birçok eşyanın çıkarıldığını duyurdu. Aralarında gemi çanı, seyir lambası, birinci sınıf yolculara ait gümüş kaplamalı tepsiler, Türk hamamına ait seramikler ve yolcu dürbünleri bulunuyor.Britannik’in trajik sonu 1914’te lüks yolcu gemisi olarak denize indirilen Britannik, kısa süre sonra hastane gemisine dönüştürüldü. Ancak 21 Kasım 1916’da, Lemnos Adası’na giderken bir mayına çarptı ve bir saatten kısa sürede Kea açıklarında sulara gömüldü. 1.060 kişinin bulunduğu gemide 30 kişi yaşamını yitirdi.Zorlu dalış, tarihi buluş Operasyonun başında Britannic Foundation kurucusu tarihçi Simon Mills vardı. Dalgıçlar akıntı ve düşük görüş nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştı. Eserler özel torbalarla yüzeye taşındı ve şu anda Atina’da korunmaya alındı.Kültür Bakanlığı, bu eşyaların yakında Pire Limanı’nda yapımı süren Sualtı Antikaları Müzesi’nin kalıcı koleksiyonunda sergileneceğini açıkladı.
13:26 17.09.2025
Titanik’in ünlü kardeş gemisi Britannik, tam 109 yıl sonra yeniden gündemde. Bir dalış ekibi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi’nde batan gemiden tarihi eserleri yüzeye çıkarmayı başardı.
Yunanistan Kültür Bakanlığı, 11 kişilik dalış ekibinin mayıs ayında gerçekleştirdiği özel operasyonda gemiden birçok eşyanın çıkarıldığını duyurdu. Aralarında gemi çanı, seyir lambası, birinci sınıf yolculara ait gümüş kaplamalı tepsiler, Türk hamamına ait seramikler ve yolcu dürbünleri bulunuyor.
1914’te lüks yolcu gemisi olarak denize indirilen Britannik, kısa süre sonra hastane gemisine dönüştürüldü. Ancak 21 Kasım 1916’da, Lemnos Adası’na giderken bir mayına çarptı ve bir saatten kısa sürede Kea açıklarında sulara gömüldü. 1.060 kişinin bulunduğu gemide 30 kişi yaşamını yitirdi.
Zorlu dalış, tarihi buluş
Operasyonun başında Britannic Foundation kurucusu tarihçi Simon Mills vardı. Dalgıçlar akıntı ve düşük görüş nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştı. Eserler özel torbalarla yüzeye taşındı ve şu anda Atina’da korunmaya alındı.
Kültür Bakanlığı, bu eşyaların yakında Pire Limanı’nda yapımı süren Sualtı Antikaları Müzesi’nin kalıcı koleksiyonunda sergileneceğini açıkladı.