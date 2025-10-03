https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/manchesterdaki-sinagog-saldirisi-kurbanlarindan-2sinin-polis-tarafindan-vuruldugu-ortaya-cikti-1099885542.html

Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı

İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısında hayatını kaybeden bir kişinin ve bir yaralının, polis... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T14:17+0300

2025-10-03T14:17+0300

2025-10-03T14:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099886126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08e1722c53e56242dc67608f66df016d.jpg

Greater Manchester Polisi, kentteki Heaton Park Sinagogu önündeki kaldırımda bulunanlara önce arabayla çarpan ardından da bıçağıyla etraftaki insanlara yönelen saldırgan Jihad al Shamie'nin öldürdüğü iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.​​​​​​​Polis tarafından üzerinde bomba bulunduğu şüphesiyle vurularak öldürülen al Shamie ve saldırının iki kurbanının otopsisiyle ilgili yapılan açıklamada, kurbanlardan birinde polis kurşunu bulunduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, vurulduktan sonra bomba imha uzmanlarınca al Shamie üzerinde yapılan aramada patlayıcı veya ateşli silah bulunmadığı bildirildi.Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin de polis tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, iki kurbanın da sinagog kapısı ve zanlı al Shamie'ye yakın olduğunun "tahmin edildiği" aktarıldı.Ne olmuştu?Manchester'daki Heaton Park Sinagogu önünde dün gerçekleşen saldırıda Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Jihad al Shamie önce arabasını vatandaşların üzerine sürmüş ardından da orada bulunanlara bıçakla saldırmıştı.Saldırıda, Adrian Daulby (53) ve Melvin Cravitz (66) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Al Shamie ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.Greater Manchester Polisi, olaya terör saldırısı olarak yaklaştıklarını açıklamıştı.

