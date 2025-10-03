Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/manchesterdaki-sinagog-saldirisi-kurbanlarindan-2sinin-polis-tarafindan-vuruldugu-ortaya-cikti-1099885542.html
Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısında hayatını kaybeden bir kişinin ve bir yaralının, polis... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T14:17+0300
2025-10-03T14:27+0300
dünya
greater manchester polisi (gmp)
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099886126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08e1722c53e56242dc67608f66df016d.jpg
Greater Manchester Polisi, kentteki Heaton Park Sinagogu önündeki kaldırımda bulunanlara önce arabayla çarpan ardından da bıçağıyla etraftaki insanlara yönelen saldırgan Jihad al Shamie'nin öldürdüğü iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.​​​​​​​Polis tarafından üzerinde bomba bulunduğu şüphesiyle vurularak öldürülen al Shamie ve saldırının iki kurbanının otopsisiyle ilgili yapılan açıklamada, kurbanlardan birinde polis kurşunu bulunduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, vurulduktan sonra bomba imha uzmanlarınca al Shamie üzerinde yapılan aramada patlayıcı veya ateşli silah bulunmadığı bildirildi.Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin de polis tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, iki kurbanın da sinagog kapısı ve zanlı al Shamie'ye yakın olduğunun "tahmin edildiği" aktarıldı.Ne olmuştu?Manchester'daki Heaton Park Sinagogu önünde dün gerçekleşen saldırıda Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Jihad al Shamie önce arabasını vatandaşların üzerine sürmüş ardından da orada bulunanlara bıçakla saldırmıştı.Saldırıda, Adrian Daulby (53) ve Melvin Cravitz (66) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Al Shamie ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.Greater Manchester Polisi, olaya terör saldırısı olarak yaklaştıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ingilterede-bicakli-saldiri-4-yarali-1099845291.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099886126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_febc9a1190fe6a7fb30ce5501772fd3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
greater manchester polisi (gmp), i̇ngiltere
greater manchester polisi (gmp), i̇ngiltere

Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı

14:17 03.10.2025 (güncellendi: 14:27 03.10.2025)
© AA / Giannis AlexopoulosManchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Giannis Alexopoulos
Abone ol
İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısında hayatını kaybeden bir kişinin ve bir yaralının, polis tarafından vurulduğu belirlendi.
Greater Manchester Polisi, kentteki Heaton Park Sinagogu önündeki kaldırımda bulunanlara önce arabayla çarpan ardından da bıçağıyla etraftaki insanlara yönelen saldırgan Jihad al Shamie'nin öldürdüğü iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.​​​​​​​
Polis tarafından üzerinde bomba bulunduğu şüphesiyle vurularak öldürülen al Shamie ve saldırının iki kurbanının otopsisiyle ilgili yapılan açıklamada, kurbanlardan birinde polis kurşunu bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şüpheli Jihad Al Shamie'nin ateşli silah taşımadığına ve tek atışın, saldırganın sinagoga girmesini ve Yahudi cemaatimize daha fazla zarar vermesini engellemek için çalışan Greater Manchester Polisi Yetkili Ateşli Silahlar Görevlileri tarafından yapıldığına inanılıyor."
© AA / Giannis AlexopoulosManchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Giannis Alexopoulos
Açıklamada, vurulduktan sonra bomba imha uzmanlarınca al Shamie üzerinde yapılan aramada patlayıcı veya ateşli silah bulunmadığı bildirildi.
Saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin de polis tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, iki kurbanın da sinagog kapısı ve zanlı al Shamie'ye yakın olduğunun "tahmin edildiği" aktarıldı.
© AA / Giannis AlexopoulosManchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı
Manchester'daki sinagog saldırısı kurbanlarından 2'sinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Giannis Alexopoulos

Ne olmuştu?

Manchester'daki Heaton Park Sinagogu önünde dün gerçekleşen saldırıda Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Jihad al Shamie önce arabasını vatandaşların üzerine sürmüş ardından da orada bulunanlara bıçakla saldırmıştı.
Saldırıda, Adrian Daulby (53) ve Melvin Cravitz (66) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Al Shamie ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Greater Manchester Polisi, olaya terör saldırısı olarak yaklaştıklarını açıklamıştı.
İngiltere - Polis - Olay Yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
DÜNYA
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Dün, 13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала