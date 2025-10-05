Türkiye
İngiltere, Filistin yanlısı gösteriler sonrası protesto kısıtlamalarını artırıyor
İngiltere, Filistin yanlısı gösteriler sonrası protesto kısıtlamalarını artırıyor
Hükümet, hafta sonu son eylemlerde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alınmasının ardından polise ‘tekrarlanan protestolara müdahale etme’ yetkisini genişletiyor. Detaylar haberde...
İngiltere İçişleri Bakanlığı, son aylarda sıklaşan Filistin yanlısı gösterilerin ardından polis güçlerine daha geniş yetkiler verilmesini öngören yeni önlemleri duyurdu. Açıklamaya göre, polis bundan böyle ‘belirli bölgelerde sık sık düzenlenen protestoların birikimli etkisini’ dikkate alarak eylemlere kısıtlama getirebilecek.‘Güvensizlik ve korku hissi yaratıyor’İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, yaptığı açıklamada “Protesto hakkı ülkemizde temel bir özgürlüktür. Ancak bu özgürlük, başkalarının korkmadan günlük hayatını sürdürme hakkıyla dengelenmelidir” dedi. Mahmood, sık tekrarlanan büyük eylemlerin ‘özellikle dini topluluklar arasında güvensizlik ve korku hissi yarattığını’ söyledi.‘İfade özgürlüğünü kısıtlama girişimi’Hükümetin protestoları sınırlama adımı ise muhalefet ve insan hakları savunucuları tarafından “ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi” olarak eleştiriliyor.500 kişi gözaltına alındıKarar, cumartesi günü Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen bir gösteride yaklaşık 500 kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi. Eylem, geçen temmuz ayında “terör örgütü” ilan edilen Palestine Action grubuna destek amacıyla yapılmıştı. Grup, daha önce İngiliz askeri uçaklarının üretiminde kullanılan tesisleri hedef alan eylemler düzenlemişti.Polis, protestoda 488 kişinin yasaklı örgüte destek vermek suçlamasıyla, birkaç kişinin ise diğer suçlardan gözaltına alındığını bildirdi. Manchester’daki sinagoga saldırıYetkililer, geçtiğimiz hafta Manchester’daki bir sinagogda iki kişinin öldüğü saldırının ardından hafta sonu yapılacak gösterilerin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.İngiltere Başbakan Keir Starmer, eylem organizatörlerine “İngiliz Yahudilerinin yaşadığı acıya saygı gösterme” çağrısında bulundu.İngiltere’de Filistin gösterileriFilistin yanlısı gösteriler, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonunun başlamasından bu yana ülke genelinde düzenli olarak yapılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler ve bağımsız gözlemciler, bu rakamı çatışmadaki en güvenilir tahmin olarak değerlendiriyor.
Hükümet, hafta sonu son eylemlerde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alınmasının ardından polise ‘tekrarlanan protestolara müdahale etme’ yetkisini genişletiyor.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, son aylarda sıklaşan Filistin yanlısı gösterilerin ardından polis güçlerine daha geniş yetkiler verilmesini öngören yeni önlemleri duyurdu. Açıklamaya göre, polis bundan böyle ‘belirli bölgelerde sık sık düzenlenen protestoların birikimli etkisini’ dikkate alarak eylemlere kısıtlama getirebilecek.

‘Güvensizlik ve korku hissi yaratıyor’

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, yaptığı açıklamada “Protesto hakkı ülkemizde temel bir özgürlüktür. Ancak bu özgürlük, başkalarının korkmadan günlük hayatını sürdürme hakkıyla dengelenmelidir” dedi. Mahmood, sık tekrarlanan büyük eylemlerin ‘özellikle dini topluluklar arasında güvensizlik ve korku hissi yarattığını’ söyledi.

‘İfade özgürlüğünü kısıtlama girişimi’

Hükümetin protestoları sınırlama adımı ise muhalefet ve insan hakları savunucuları tarafından “ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimi” olarak eleştiriliyor.

500 kişi gözaltına alındı

Karar, cumartesi günü Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen bir gösteride yaklaşık 500 kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi. Eylem, geçen temmuz ayında “terör örgütü” ilan edilen Palestine Action grubuna destek amacıyla yapılmıştı. Grup, daha önce İngiliz askeri uçaklarının üretiminde kullanılan tesisleri hedef alan eylemler düzenlemişti.
Polis, protestoda 488 kişinin yasaklı örgüte destek vermek suçlamasıyla, birkaç kişinin ise diğer suçlardan gözaltına alındığını bildirdi.
Temmuz ayından bu yana ülkede Filistin yanlısı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 2 bini aştı, bunlardan 130’dan fazlası terör suçlamasıyla yargılanıyor.

Manchester’daki sinagoga saldırı

Yetkililer, geçtiğimiz hafta Manchester’daki bir sinagogda iki kişinin öldüğü saldırının ardından hafta sonu yapılacak gösterilerin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.
İngiltere Başbakan Keir Starmer, eylem organizatörlerine “İngiliz Yahudilerinin yaşadığı acıya saygı gösterme” çağrısında bulundu.

İngiltere’de Filistin gösterileri

Filistin yanlısı gösteriler, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonunun başlamasından bu yana ülke genelinde düzenli olarak yapılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler ve bağımsız gözlemciler, bu rakamı çatışmadaki en güvenilir tahmin olarak değerlendiriyor.
