Tifliste göstericiler Cumurbaşkanlığı Sarayı’na taşlarla saldırıdı
Tiflis'te özel kuvvetler, Cumurbaşkanlığı Sarayı’na taşlarla saldıran protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullandı. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ek özel kuvvetler konuşlandırıldı. Demir bariyerleri aşarak saraya girmeye çalışan göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahele etti.Öte yandan İmedi televizyonu, protesto gösterilerine rağmen devam eden oy sayımı sonuçlarına göre, Gürcistan Rüyası adayı Kaladze’nin oyların yüzde 77.4'ünü alarak Tiflis belediye başkanlığı yarışını kazandığını aktardı.
2025
Tifliste göstericiler Cumurbaşkanlığı Sarayı’na taşlarla saldırıdı
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ek özel kuvvetler konuşlandırıldı. Demir bariyerleri aşarak saraya girmeye çalışan göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahele etti.
Öte yandan İmedi televizyonu, protesto gösterilerine rağmen devam eden oy sayımı sonuçlarına göre, Gürcistan Rüyası adayı Kaladze’nin oyların yüzde 77.4'ünü alarak Tiflis belediye başkanlığı yarışını kazandığını aktardı.