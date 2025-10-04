https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abd-baskani-trump-hamas-derhal-harekete-gecmeli-aksi-takdirde-tum-teklifler-geri-cekilecek-1099923639.html
ABD Başkanı Trump: Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek
ABD Başkanı Trump: Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasında herhangi bir gecikmeyi kabul etmeyeceğini açıkladı. 04.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasında herhangi bir gecikmrnin asla kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.
Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Rehinelerin serbest bırakılmasına ve barış anlaşmasının tamamlanması şansına olanak tanımak için İsrail’in bombardımanları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek. Pek çok kişinin beklediği gibi bir gecikmeyi ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturduğu herhangi bir sonucu kabul etmeyeceğim.
Hamas, Washington’un sunduğu plan çerçevesinde hayatta olan İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Buna karşılık Trump, İsrail ordusuna Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı derhal durdurma çağrısı yapmıştı.
Ayrıca Hamas, bölge yönetimini devretmeye de hazır olduğunu bildirmiş ancak hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, mevcut koşullarda 72 saat içinde hem rehinelerin serbest bırakılmasının hem de cenazelerin tesliminin gerçekçi olmadığını dile getirmişti.
Hamas, plan kapsamında ele alınan diğer konuların ise Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının haklarıyla ilgili olduğunu, bunların ulusal bir çerçevede ve uluslararası hukuk temelinde ele alınması gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca bu meselelerin, Hamas’ın da dahil olacağı Filistinli yapılar çerçevesinde görüşüleceği kaydedilmişti
Öte yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisi, Tel Aviv yönetiminin Filistinli tutukluları serbest bırakmaya hazırlandığını açıklamış ve İsrail askeri radyosu, hükümetin Gazze’yi ele geçirme operasyonunu durdurma ve bölgede askeri faaliyetleri en aza indirme talimatı verdiğini aktarmıştı.