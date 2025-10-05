https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/65-yas-ayligina-yeni-duzenleme-geliyor-nafaka-alanlar-da-yararlanabilecek-1099926298.html
65 yaş aylığına yeni düzenleme geliyor: Nafaka alanlar da yararlanabilecek
65 yaş aylığına yeni düzenleme geliyor: Nafaka alanlar da yararlanabilecek
Yeni düzenlemeyle nafaka aldığı için 65 yaş aylığından yararlanamayan vatandaşlar da bu haktan faydalanabilecek. Sosyal yardımlara erişimi kolaylaştıracak... 05.10.2025
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından bağlanan 65 yaş aylığı uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Mevcut kanuna göre, nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olan vatandaşlar bu destekten yararlanamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, nafaka alıyor olsa dahi muhtaç durumda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara da aylık bağlanabilecek.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni düzenleme, sosyal yardımlara erişimdeki kısıtlamaları kaldırarak yaşlı ve engelli bireylerin refah düzeyini artırmayı hedefliyor.Gerekçede, mevcut uygulamanın “nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan” vatandaşların sosyal yardım hakkından mahrum kalmasına neden olduğu vurgulandı.Reddedilen başvuru sayısı on binleri bulduResmî verilere göre;Yeni düzenlemeyle birlikte bu kural kaldırılacak ve yardıma muhtaç bireylerin sosyal desteklere erişimi daha objektif kriterlere bağlanacak.Yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesi artacakDüzenleme, gelir seviyesi düşük, sosyal destek ihtiyacı yüksek yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sosyal yardımların daha adil, erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.65 yaş aylığı ödemeleri ve istatistiklerHâlen 65 yaş aylığı 5 bin 389 TL olarak üç ayda bir ödeniyor. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılan ödemelerin sonuncusu eylül ayında gerçekleşti. Eylül ayında 4 milyar TL tutarında yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 raporuna göre, 65 yaş aylığından 805 bin kişi yararlanıyor. Bakanlığın 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre ise Ocak–Haziran 2025 döneminde engelli ve yaşlı aylıkları kapsamında 1 milyon 422 bin 870 kişiye toplam 37 milyar 647 milyon TL kaynak aktarıldı.
