Bilim insanları ışık hızını görünür kıldı

Yöntem, bir nesneden yansıyan ışığın birçok ince ‘dilimini’ birleştirmeyi içeriyor. Detaylar haberde...

Avusturya’daki bilim insanları, ışık hızında hareket eden bir nesnenin görüntüsünü yakalamanın yolunu buldu.Viyana Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Merkezi (TU Wien) ve Viyana Üniversitesi’nden araştırmacılar, lazerler ve yüksek hızlı fotoğrafçılığı birleştirerek ışık hızını gözle görünür hale getirdi. Sonuçlar hakemli bir bilim dergisi olan Communications Physics’te yayımlandı.Sadece iki yanı ve köşesi görünüyorAraştırma, 100 yıldır teorik olarak bilinen Terrell-Penrose etkisi üzerine odaklanıyor. Bu etkiye göre, bir nesne ışık hızında hareket ederken fotoğraflandığında, beklenildiği gibi sıkışmış görünmek yerine hafifçe döndürülmüş olarak görünüyor.Örneğin bir küpün sadece bir yüzü yerine iki yanı ve köşesi görülebiliyor. Mikro-ince dilimlerTU Wien ekibi, nesneyi mikro-ince ‘dilimlere’ ayırıp fotoğrafladı ve dilimleri birleştirerek ışığın normal hızını saniyede yaklaşık 2 metreye indirdi. Araştırmacılar bulguları şöyle özetledi:Ekip, bu yöntemin özel görelilikle ilgili diğer deneylerde de kullanılabileceğini belirtiyor.

