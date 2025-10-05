Batı medyasından Çekya’da Babis’in dönüşü yorumu: AB için baş ağrısı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/bati-medyasindan-cekyada-babisin-donusu-yorumu-ab-icin-bas-agrisi-1099935167.html
Çekya’da seçim maratonunu eski başbakan Andrej Babis ve ANO hareketi yüzde 34.5'li oy oranıyla kazandı. Batı medyası, Babis’in dönüşü sonrası Çekya’yı ‘AB için baş ağrısı’ olarak tanımladı. Babis kimdir?
Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Cumartesi günü Çekya seçimlerini yüzde 34.5 oy oranıyla birinci parti olarak tamamladı. Çekya Başbakanı Petr Fiala’nın Spolu (Birlikte) adlı koalisyonu ise yüzde 23.4 oy oranında kaldı.Politico’nun Avrupa edisyonu Babis’in seçim kampanyası sırasında ‘Ukrayna’ya desteği azaltma ve artan askeri harcamalara itiraz etme’ vaadi verdiğini hatırlatarak, “Sonuçlar bu oyların Çekya’yı AB için yeni bir baş ağrısına dönüştürebileceğini gösteriyor” yorumu yaptı.Babis, cumartesi akşamı kampanya merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Mutluyum” derken ANO üyelerinden yüksek alkışlar aldı.Andrej Babic kimdir? ‘Kiev’e askeri yardımı durduracağım’Babis, yeniden seçilirse Kiev’e askeri yardımı durduracağına ve Çekya’nın Avrupa’nın yeniden silahlanma planları kapsamında savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yerine getirmeyeceğini vaat etmişti..Ukrayna’daki savaşın gerçek çözümünün daha fazla silah göndermek değil, diplomasi olduğunu söyledi. Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada “Elbette mevcut tehditlere karşılık vermek gerekli, fakat istikrarlı bir barış yalnızca diplomasi ile sağlanabilir” dedi.Euroya geçişe karşıEkonomi politikası ise, ülkenin AB bütçe kurallarına uyum için uyguladığı kemer sıkma önlemleriyle ters düşüyor. Daha yüksek emekli maaşları, kamu çalışanlarına zam ve altyapıya daha fazla yatırım vadediyor. Ayrıca ulusal enerji şirketi CEZ AS’in tamamen devlete ait olmasını istiyor.Yakın tarihteki Çek hükümetleri Avrupa entegrasyonunun son adımı olan euroya geçişi reddetti. Babis de ortak para birimine karşı çıkıyor.
