https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/bakani-fidan-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-telefonda-gazzeyi-gorustu-1099938624.html

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü

Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü

Sputnik Türkiye

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T21:35+0300

2025-10-05T21:35+0300

2025-10-05T22:01+0300

hakan fidan

dünya

katar

türkiye

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/02/1093282736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69dad57dd0835a309d8043d56da368cc.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/bakan-yerlikaya-bugun-ankarada-300-bin-vicdan-yerinden-dogrulup-ayaga-kalkti-1099935524.html

katar

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, katar, türkiye, gazze