Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
