Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü
Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
21:35 05.10.2025 (güncellendi: 22:01 05.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.