Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi: Yeni tarihler ve cezalar belli oldu

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2025’te öne çekildi. 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek uygulamaya uymayan araçlara ceza kesilecek.
11:07 04.10.2025 (güncellendi: 11:09 04.10.2025)
Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması öne çekildi. Daha önce 1 Aralık’ta başlayan uygulama, artık 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026’ya kadar sürecek. Karara uymayan sürücülere para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemenin sürücü ve yolcu güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kış lastiği uygulaması artık her yıl 15 Kasım–15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Daha önce 1 Aralık–1 Nisan döneminde uygulanan kural, bu yıl öne çekilerek 5 aya çıkarıldı.
Yeni uygulama, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araçlarda ise zorunluluk bulunmuyor; ancak Bakan Uraloğlu, özel araç sahiplerine de kış lastiği takmaları yönünde çağrıda bulundu.
Kış lastiği takmayan araçlar, trafik denetimlerinde cezai işleme tabi tutulacak. Bu cezalar, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini riske atan uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
, “Kış lastikleri kazaları önlemede hayati öneme sahip. Bu düzenlemeyle birlikte uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık
. Vatandaşlarımızdan yeni tarihe uymalarını bekliyoruz” dedi.
Kış lastiği neden önemli?
Kış lastikleri, soğuk hava, buzlanma ve kar yağışı gibi olumsuz hava koşullarında yol tutuşunu artırarak kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Uygulama ile yol güvenliği sağlanması, araçların trafikte yol kapatmasının önlenmesi ve mağduriyetlerin azaltılması hedefleniyor.