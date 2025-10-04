https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sislide-buyuk-tehlike-ucuz-atlatildi-vinc-ogrenci-yurduna-devrildi-1099903497.html
Şişli'de büyük tehlike ucuz atlatıldı: Vinç, öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da inşaat alanındaki vinç, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrildi. Vincin kolu, binanın duvarını yıktı. Öğrenciler büyük korku yaşadı. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Şişli Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi. Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.Öğrenciler büyük korku yaşadıOlay nedeniyle yurttaki öğrenciler büyük korku yaşarken, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.
