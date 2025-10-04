https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sislide-buyuk-tehlike-ucuz-atlatildi-vinc-ogrenci-yurduna-devrildi-1099903497.html

Şişli'de büyük tehlike ucuz atlatıldı: Vinç, öğrenci yurduna devrildi

Şişli'de büyük tehlike ucuz atlatıldı: Vinç, öğrenci yurduna devrildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da inşaat alanındaki vinç, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrildi. Vincin kolu, binanın duvarını yıktı. Öğrenciler büyük korku yaşadı. 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T11:05+0300

2025-10-04T11:05+0300

2025-10-04T11:05+0300

türki̇ye

şişli

vinç

vinç kazası

öğrenci yurdu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099902866_0:106:1596:1004_1920x0_80_0_0_bc82bb80ec3524c28091cbe97458c99c.jpg

Şişli Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi. Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi.Öğrenciler büyük korku yaşadıOlay nedeniyle yurttaki öğrenciler büyük korku yaşarken, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/basaksehirde-kontrolden-cikarak-kayan-vinc-23-araca-carpti-1097636619.html

türki̇ye

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli, vinç, vinç kazası, öğrenci yurdu