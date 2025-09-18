Erişim engeli talep edilmişti: Mabel Matiz'den 'Perperişan' açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/erisim-engeli-talep-edilmisti-mabel-matizden-perperisan-aciklamasi-1099465700.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısına "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişim engeli talebinde... 18.09.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe sundu. Başvuruda, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği öne sürüldü.
Mabel Matiz i̇lk kez konuştu
Gelişmelerin ardından Mabel Matiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sanatçının ifadesine göre, şarkının kasıtlı ve art niyetli biçimde farklı yerlere çekildiğini belirtti.
'Perperişan bir aşk hikayesini anlatıyor'
Matiz, şarkının halk edebiyatı geleneğine öykünerek metaforlarla yazıldığını ve aslında bir aşk hikayesini anlattığını vurguladı. Sanatçı, sözlerinde geçen “toy bebe” ifadesinin “hayattan ders almamış ruh” anlamına geldiğini açıkladı.
Sanatçının açıklamasında, eserlerinin hayatın farklı alanlarından ilham aldığını, dinleyicilerin her zaman kendi kişisel anlamlarını bulabildiğini söylediği kaydedildi. Mabel Matiz, sanatın ve edebiyatın en güzel yanının da bu çeşitlilik olduğunu belirtti.
'Kamu düzeni bir şarkıyla bozulmaz'
Mabel Matiz, açıklamasının sonunda, bir şarkının kamu düzenini bozacak kadar kırılgan bir etkiye sahip olmadığını dile getirdi. Şarkı üzerinden yaratılan algı çabalarının yanlış olduğunu belirten sanatçı, kendisini destekleyen dinleyicilerine teşekkür etti.