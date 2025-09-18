https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/erisim-engeli-talep-edilmisti-mabel-matizden-perperisan-aciklamasi-1099465700.html

Erişim engeli talep edilmişti: Mabel Matiz'den 'Perperişan' açıklaması

Erişim engeli talep edilmişti: Mabel Matiz'den 'Perperişan' açıklaması

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” gerekçesiyle erişim engeli talebinde... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T12:41+0300

2025-09-18T12:41+0300

2025-09-18T12:41+0300

türki̇ye

mabel matiz

şarkı

erişim engeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0a/1058553839_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_5ea6bb5f2da711eb89991e77978a7ded.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe sundu. Başvuruda, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği öne sürüldü.Mabel Matiz i̇lk kez konuştuGelişmelerin ardından Mabel Matiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sanatçının ifadesine göre, şarkının kasıtlı ve art niyetli biçimde farklı yerlere çekildiğini belirtti.'Perperişan bir aşk hikayesini anlatıyor'Matiz, şarkının halk edebiyatı geleneğine öykünerek metaforlarla yazıldığını ve aslında bir aşk hikayesini anlattığını vurguladı. Sanatçı, sözlerinde geçen “toy bebe” ifadesinin “hayattan ders almamış ruh” anlamına geldiğini açıkladı.Sanatçının açıklamasında, eserlerinin hayatın farklı alanlarından ilham aldığını, dinleyicilerin her zaman kendi kişisel anlamlarını bulabildiğini söylediği kaydedildi. Mabel Matiz, sanatın ve edebiyatın en güzel yanının da bu çeşitlilik olduğunu belirtti.'Kamu düzeni bir şarkıyla bozulmaz'Mabel Matiz, açıklamasının sonunda, bir şarkının kamu düzenini bozacak kadar kırılgan bir etkiye sahip olmadığını dile getirdi. Şarkı üzerinden yaratılan algı çabalarının yanlış olduğunu belirten sanatçı, kendisini destekleyen dinleyicilerine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bakanliktan-mabel-matizin-perperisan-sarkisina-erisim-engeli-talebi-1099451698.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mabel matiz, şarkı, erişim engeli