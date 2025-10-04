Yaşlılar yapay zeka ile 'dertleşiyor': 'Deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyorlar'

Örneğin online alışveriş, bankacılık ve sağlık uygulamaları gibi olanakları kullanabilmek için bu becerilerini geliştirmezlerse toplumun gerisinde kalabilirler. Bu nedenle 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nda dijital okuryazarlık modülüne önem veriyoruz. Modül kapsamında e-sağlık uygulamaları, doktor randevusu alma, kan, tahlil sonuçlarını ve ilaçlarını takip etme gibi birçok konuda bilgilendirme gerçekleştiriyoruz.

Yaşlılığın ana akımlaştırılması çok önemli. Yani tüm yaşam dönemlerinde yaşlılığa yatırımı düşünerek yaşlılığın ana akıma dönüştürülmeli. Yaşlılık döneminde bakım herkes için kaçınılmaz. Ailede, kurumda bakım verenler desteklenmeli, yaşlıların yaşam kalitesi iyileştirilmeli.