https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/yaslilar-yapay-zeka-ile-dertlesiyor-deyim-yerindeyse-psikolog-olarak-tanimliyorlar-1099921038.html
Yaşlılar yapay zeka ile 'dertleşiyor': 'Deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyorlar'
Yaşlılar yapay zeka ile 'dertleşiyor': 'Deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyorlar'
Sputnik Türkiye
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmete yaşlıların, yapay zeka uygulamalarını özellikle sohbet etmek, sağlık konularında bilgi almak ve seyahat... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T17:56+0300
2025-10-04T17:56+0300
2025-10-04T17:56+0300
yaşam
türkiye
ankara üniversitesi
yapay zeka
yaşlı
yaşlı nüfus
psikolog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099921410_0:181:1024:757_1920x0_80_0_0_cbab1cde371bec5871d6b1ffdfcfc175.png
2011 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan YAŞAM, yürüttüğü projeler ve programlarla yaşlı refahının artırılmasına, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesine ve kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Yaşlıların sosyal, psikolojik, sağlık, eğitim ve ekonomik koşullarını ortaya koyan araştırmalar ve yayınlar hazırlayan merkez, bu konuda atılacak adımlara ilişkin rehberlik görevi üstleniyor.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, "Yaşlıların, son yıllarda sosyal medya kullanımında, mesaj paylaşılan ortamlardan ziyade içerik üretilen mecraları tercih etmeye başladıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.Bu kapsamda Prof. Dr. Emine Özmete, yaşlıların dijitalleşen dünyaya adaptasyon süreçlerine dair yürüttükleri çalışmaları anlattı.Aktif ve sağlıklı yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nu açtıklarını anımsatan Özmete, burada huzurevlerindeki yaşlıları ve toplumdaki 50 ve üzeri yaş grubundaki bireyleri, yeni yaşam dönemine hazırladıklarını belirtti.Derslerde, İngilizceden yapay zekaya, sağlıktan sosyal hayata katılıma kadar geniş müfredat uyguladıklarını kaydeden Özmete, sosyal bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.'Yaşlılar yapay zekayı deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyor'Emine Özmete, 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nda dijitalleşme, dijital bağımlılık ve yapay zekayla ilgili derslerin de bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Pandemiyle birlikte 65 yaş grubunda internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Özmete, "2019'da her 5 yaşlıdan 1'i internet kullanıyorken, bu 2024'te yaklaşık yüzde 47'ye yükseldi. Erkeklerde internet kullanımı yüzde 55, kadınlarda yüzde 39 oranında" diye konuştu.Özmete, "Yaşlıların, son yıllarda sosyal medya kullanımında, mesaj paylaşılan ortamlardan ziyade içerik üretilen mecraları tercih etmeye başladıklarını görüyoruz. Bu nedenle sosyal hayata katılım yerine ekran karşısında zaman geçirme risklerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yaşlılarımızın ayrıca internet ortamında dolandırıcılığa maruz kalma riskleri var. Bu nedenle bilgiyi doğru kullanma, dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerimizden birisi" değerlendirmesini yaptı.'Dijital okuryazarlık konusuna önem veriyoruz'Yapay zekanın, yaşlı bakımı ve sağlıkla ilgili konularda çok öne çıkan alan olduğunu vurgulayan Özmete, dijital mecralarda yapay zeka dahil olmak üzere bilgi güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekti.Özmete, "Dijital mecralardaki bilginin güvenliği hususunda, reklamların yanıltıcı olup olmadığı hususunda, 40 yaş üzerindeki her 5 bireyden 1'inin bilgi ve becerisinin olmadığı araştırmalarla tespit edilmiş durumda" dedi.Dijital ortamları kullanmak için dijital becerilere ihtiyacın olduğunu da dile getiren Özmete, konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/aniden-sancilandi-takside-dogurdu-anlatilmaz-yasanir-diyen-taksici-ailenin-tum-taksi-binislerini-de-1099911091.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099921410_0:85:1024:853_1920x0_80_0_0_870d877b071bb651d800ff5a2a0587a2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ankara üniversitesi, yapay zeka, yaşlı, yaşlı nüfus, psikolog
türkiye, ankara üniversitesi, yapay zeka, yaşlı, yaşlı nüfus, psikolog
Yaşlılar yapay zeka ile 'dertleşiyor': 'Deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyorlar'
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmete yaşlıların, yapay zeka uygulamalarını özellikle sohbet etmek, sağlık konularında bilgi almak ve seyahat etmek istedikleri ülkeler hakkında araştırma yapmak için tercih ettiğini dile getirdi.
2011 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan YAŞAM, yürüttüğü projeler ve programlarla yaşlı refahının artırılmasına, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesine ve kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Yaşlıların sosyal, psikolojik, sağlık, eğitim ve ekonomik koşullarını ortaya koyan araştırmalar ve yayınlar hazırlayan merkez, bu konuda atılacak adımlara ilişkin rehberlik görevi üstleniyor.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, "Yaşlıların, son yıllarda sosyal medya kullanımında, mesaj paylaşılan ortamlardan ziyade içerik üretilen mecraları tercih etmeye başladıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.
Bu kapsamda Prof. Dr. Emine Özmete, yaşlıların dijitalleşen dünyaya adaptasyon süreçlerine dair yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nu açtıklarını anımsatan Özmete, burada huzurevlerindeki yaşlıları ve toplumdaki 50 ve üzeri yaş grubundaki bireyleri, yeni yaşam dönemine hazırladıklarını belirtti.
Derslerde, İngilizceden yapay zekaya, sağlıktan sosyal hayata katılıma kadar geniş müfredat uyguladıklarını kaydeden Özmete, sosyal bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.
'Yaşlılar yapay zekayı deyim yerindeyse psikolog olarak tanımlıyor'
Emine Özmete, 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nda dijitalleşme, dijital bağımlılık ve yapay zekayla ilgili derslerin de bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Özellikle bir yapay zeka çalışma grubu oluşturduk. Yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlattık. Yaşlılarımızın, yapay zekayı daha çok sohbet etmek amacıyla kullandıklarını, seyahat etmek istedikleri ülkeler ve sağlıkla ilgili konularda araştırmalar yaptıklarını gördük. Hatta bir arkadaş yerine koyarak, sohbet etmek istediklerini, deyim yerindeyse "psikolog" olarak tanımladıklarını belirledik.
Pandemiyle birlikte 65 yaş grubunda internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Özmete, "2019'da her 5 yaşlıdan 1'i internet kullanıyorken, bu 2024'te yaklaşık yüzde 47'ye yükseldi. Erkeklerde internet kullanımı yüzde 55, kadınlarda yüzde 39 oranında" diye konuştu.
Özmete, "Yaşlıların, son yıllarda sosyal medya kullanımında, mesaj paylaşılan ortamlardan ziyade içerik üretilen mecraları tercih etmeye başladıklarını görüyoruz. Bu nedenle sosyal hayata katılım yerine ekran karşısında zaman geçirme risklerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yaşlılarımızın ayrıca internet ortamında dolandırıcılığa maruz kalma riskleri var. Bu nedenle bilgiyi doğru kullanma, dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerimizden birisi" değerlendirmesini yaptı.
'Dijital okuryazarlık konusuna önem veriyoruz'
Yapay zekanın, yaşlı bakımı ve sağlıkla ilgili konularda çok öne çıkan alan olduğunu vurgulayan Özmete, dijital mecralarda yapay zeka dahil olmak üzere bilgi güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekti.
Özmete, "Dijital mecralardaki bilginin güvenliği hususunda, reklamların yanıltıcı olup olmadığı hususunda, 40 yaş üzerindeki her 5 bireyden 1'inin bilgi ve becerisinin olmadığı araştırmalarla tespit edilmiş durumda" dedi.
Dijital ortamları kullanmak için dijital becerilere ihtiyacın olduğunu da dile getiren Özmete, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Örneğin online alışveriş, bankacılık ve sağlık uygulamaları gibi olanakları kullanabilmek için bu becerilerini geliştirmezlerse toplumun gerisinde kalabilirler. Bu nedenle 3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu'nda dijital okuryazarlık modülüne önem veriyoruz. Modül kapsamında e-sağlık uygulamaları, doktor randevusu alma, kan, tahlil sonuçlarını ve ilaçlarını takip etme gibi birçok konuda bilgilendirme gerçekleştiriyoruz.
Yaşlılığın ana akımlaştırılması çok önemli. Yani tüm yaşam dönemlerinde yaşlılığa yatırımı düşünerek yaşlılığın ana akıma dönüştürülmeli. Yaşlılık döneminde bakım herkes için kaçınılmaz. Ailede, kurumda bakım verenler desteklenmeli, yaşlıların yaşam kalitesi iyileştirilmeli.