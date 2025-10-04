https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/aniden-sancilandi-takside-dogurdu-anlatilmaz-yasanir-diyen-taksici-ailenin-tum-taksi-binislerini-de-1099911091.html

Aniden sancılandı, takside doğurdu: 'Anlatılmaz yaşanır' diyen taksici ailenin tüm taksi binişlerini de ücretsiz yapacak

Aniden sancılandı, takside doğurdu: 'Anlatılmaz yaşanır' diyen taksici ailenin tüm taksi binişlerini de ücretsiz yapacak

Sputnik Türkiye

Adana'da aniden sancılanan hamile kadın taksi çağırdı. Tüm çabalara rağmen hastaneye ulaşamadan doğum yapan kadının göbek bağı takside, hastane önünde... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T15:31+0300

2025-10-04T15:31+0300

2025-10-04T15:31+0300

yaşam

adana

doğum

taksi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099911428_0:505:816:964_1920x0_80_0_0_dd59c37642897871d4918d7099899c0d.png

Adana'da hamile kadın takside doğum yaptı.Hamile kadın takside doğurduAdana’da hastaneye götürülmek üzere taksiye bindirilen hamile kadın, yolda doğum yaptı. Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan hamile bir kadın dün doğum sancısı çekmeye başladı. Sancılarının artması üzerine aile, bölgedeki taksi durağını arayarak eve araç çağırdı.Taksici hızla yol aldı ancak yeterli olmadıDuraktan yönlendirilen şoför Samet Aygün, hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı.Ancak yolculuk sırasında annenin sancıları şiddetlendi.Anne bebeği arka koltukta doğurdu: 'bebek sesi geldi şok oldum'Takside, anne hastaneye ulaşamadan erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Bebeğin göbek kordonu, hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi.Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile Yesen ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi.'Ailenin tüm taksi binişleri ücretsiz olacak'Taksi şoförü Samet Aygün, gazetecilere, doğuma tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/seyir-halinde-at-yarisi-kuponu-dolduran-taksicinin-araci-trafikten-men-edildi-1098552542.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, doğum, taksi