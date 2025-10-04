https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/aniden-sancilandi-takside-dogurdu-anlatilmaz-yasanir-diyen-taksici-ailenin-tum-taksi-binislerini-de-1099911091.html
Aniden sancılandı, takside doğurdu: 'Anlatılmaz yaşanır' diyen taksici ailenin tüm taksi binişlerini de ücretsiz yapacak
Adana'da aniden sancılanan hamile kadın taksi çağırdı. Tüm çabalara rağmen hastaneye ulaşamadan doğum yapan kadının göbek bağı takside, hastane önünde... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T15:31+0300
2025-10-04T15:31+0300
2025-10-04T15:31+0300
yaşam
adana
doğum
taksi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099911428_0:505:816:964_1920x0_80_0_0_dd59c37642897871d4918d7099899c0d.png
adana
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099911428_0:412:816:1024_1920x0_80_0_0_f9e62cebc42cc1978b87cb145b58b981.png
adana, doğum, taksi
Adana'da hamile kadın takside doğum yaptı.
Hamile kadın takside doğurdu
Adana’da hastaneye götürülmek üzere taksiye bindirilen hamile kadın, yolda doğum yaptı. Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan hamile bir kadın dün doğum sancısı çekmeye başladı. Sancılarının artması üzerine aile, bölgedeki taksi durağını arayarak eve araç çağırdı.
Taksici hızla yol aldı ancak yeterli olmadı
Duraktan yönlendirilen şoför Samet Aygün, hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı.
Ancak yolculuk sırasında annenin sancıları şiddetlendi.
Anne bebeği arka koltukta doğurdu: 'bebek sesi geldi şok oldum'
Takside, anne hastaneye ulaşamadan erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Bebeğin göbek kordonu, hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile Yesen ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi.
'Ailenin tüm taksi binişleri ücretsiz olacak'
Taksi şoförü Samet Aygün, gazetecilere, doğuma tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:
"Acil bir telefon geldi, ben de hemen adrese gittim. Hastaneye giderken yolda doğum gerçekleşti. Arkadan bir bebek sesi geldi, hepimizin eli ayağı birbirine dolaştı, şoka uğradık. Hastaneye vardıktan sonra hemşireler gelip taksinin içerisinde bebeğin göbek kordonunu kestiler. O an anlatılmaz, yaşanır. Çok mutlu oldum. Yesen bebek ve ailesine, Türk Hava Yollarının da uyguladığı tarifenin aynısını biz de taksi durağı olarak uygulayacağız. Ailenin tüm taksi binişleri ücretsiz olacak. Bu olay benim için bir ilkti ve unutulmaz bir andı. Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi."