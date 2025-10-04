https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/yargitay-son-noktayi-koydu-eski-nisanlinin-israrli-gel-barisalim-mesajina-hapis-cezasini-onadi-1099906751.html

Yargıtay son noktayı koydu: Eski nişanlının ısrarlı 'gel barışalım' mesajına hapis cezasını onadı

Sakarya'da ayrıldığı eski nişanlısına çok sayıda 'tekrar barışalım' mesajı atan adama yönelik üç ay hapis cezasını Yargıtay onadı. 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Sakarya'da ayrıldığı nişanlısına sürekli 'tekrar barışalım' mesajı atan adama 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan üç ay hapis cezası verildi. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Sürekli 'barışalım' mesajı mahkemelik olduSakarya'da yaşyan nişanlı çift bir süre sonra ayrıldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı. Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Yerel mahkeme üç ay hapis cezası verdi"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay son noktayı koyduSanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

