'Ülkede iki günde savaş çıktı herhalde' isyanı bakanlığı harekete geçirdi: Konut fiyatına fahiş zam yapan ilana ceza
'Ülkede iki günde savaş çıktı herhalde' isyanı bakanlığı harekete geçirdi: Konut fiyatına fahiş zam yapan ilana ceza
04.10.2025
2025-10-04T11:28+0300
2025-10-04T11:28+0300
2025-10-04T11:29+0300
Konutta fahiş fiyat artışlarını mercek altına alan Ticaret Bakanlığı, bir kişinin sosyal medyada bir evin fiyatının iki günde 900 bin lira artırılmasına isyan etmesi üzerine harekete geçti. Bakanlık, 'iki günde ülkede savaş çıktı herhalde' diyen vatandaşın paylaştığı ilana 100 bin lira ceza kesti, ilanı da kaldırttı. 100 bin lira ceza kesildiBakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X platformunda yaptığı paylaşımda, gelen ihbar üzerine ilan detaylarının incelendiğini ve yapılan fiyat artışının ekonomik göstergelerle uyumsuz olduğunun belirlendiğini ifade etti. Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı. Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.900 bin lira artışa isyan ettiB.K. isimli bir kişi sosyal medyada, "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" diyerek isyan etti. B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.
