Emlak ilanlarında bu ayrıntılara dikkat: 'Sahtecilikten' nasıl korunulabilir? Hangi ilanlardan uzak durulmalı?

18.08.2025

Emlak sektöründe fahiş fiyat artışları yaşanırken sektörün profesyonelleri de bu durumdan şikayetçi. Peki Türkiye'de en sık karşılaşılan sahte taşınmaz ilanı türleri neler? Emlak ilanında nelere dikkat edilmeli? Haksız fiyat artışının en yüksek olduğu bölgeler neresi?Bakanlık 137 milyon ceza kestiTicaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışı ve sahtecilik faaliyetlerine karşı yürüttüğü denetimlerde önemli bir adım attı. Bakanlık, bugüne kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ve manipülatif ilanları tespit etmek amacıyla kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, artık ilan verenlerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.'Emlakta stoklama fiyatları artırıyor'Hürriyet'in haberine göre, uzmanlar konut alırken dikkat edilmesi gereken önemli uyarıları şöyle sıralıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın, alım kararında en belirleyici etken olduğunu belirtirken, lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, alıcıların yalnızca ilan fiyatına değil, aynı zamanda bina yaşı, ilanı veren kişinin geçmiş profili gibi unsurlara da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da dönemsel olarak fiyatların manipülatif olarak arttığına dikkat çeken Özden, İstanbul’un hem Türkiye’nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip ili hem de önemli bir iş merkezi olduğuna dikkat çekerek “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu da doğal olarak kira talebini artırıyor. Aynı zamanda iş arayan kesimin de yoğun göç ettiği bir şehir olması sebebiyle fiyatlar yukarı yönlü baskılanıyor” dedi.Ancak Çimen’e göre, fiyat artışlarının tek nedeni bu değil. Bazı kişi, kurum ve kuruluşların, piyasada arzı kısıtlayarak yani ‘stoklama’ yöntemiyle fiyatları yapay olarak artırdığına dikkat çeken Çimen, “Bu tür manipülatif hareketlerin genellikle belirli dönemlerde yoğunlaştığını gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu ifadeler varsa bir kere daha kontrol edin uyarısıGayrimenkul uzmanı Emir Pakkan da “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat, bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar, ilanlarda verilen telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması gibi işaretler, sahte veya manipülatif ilanların göstergesidir” dedi.Pakkan, böyle durumlarda tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçek bir evi görmeden ve resmî sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu tür ödemelerin çoğunun geri alınması mümkün olmuyor” diye uyardı.

