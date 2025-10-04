Trump'tan Gazze'de ateşkes planına ilişkin video: 'Bu büyük bir gün'

Bu süreci bir araya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve çok daha fazlası. Çok sayıda insan çok çaba gösterdi.

Bu büyük bir gün. Her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözü somut bir şekilde söylemeliyiz.

Esirlerin ailelerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum; maalesef bazı esirler içinde bulundukları koşullar nedeniyle çok kötü durumda, ama onların da ailelerine kavuşması için çalışıyoruz. Çünkü anne babalar, evlatları hayatta olmasa bile onları geri almak istiyor.

Bugün çok özel bir gün, belki eşi benzeri görülmemiş bir gün. Pek çok açıdan gerçekten de eşi benzeri görülmemiş.

Hepinize teşekkür ediyorum, bu süreçte yardımcı olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Bize muazzam miktarda yardım sağlandı. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Ortadoğu’da barışın sağlanmasını istedi ve buna ulaşmaya çok yakınız.

Herkese teşekkürler ve herkes adil bir şekilde muamele görecek.