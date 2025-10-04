Trump: İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı

Hamas'ın yeni yayınladığı bildiriye dayanarak, kalıcı bir BARIŞ'a hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak çok tehlikeli. Üzerinde çalışılacak detaylar üzerinde zaten görüşüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Ortadoğu'da uzun zamandır aranan barış ile ilgili.