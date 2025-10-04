Trump: İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı

Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a yanıt vererek, kalıcı barışa hazır olduklarını düşündüğünü söyledi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına Hamas'ın verdiği yanıta cevap verdi. Cevabında Trump, Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
00:25 04.10.2025 (güncellendi: 00:26 04.10.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a yanıt vererek, kalıcı barışa hazır olduklarını düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına Hamas'ın verdiği yanıta cevap verdi. Cevabında Trump, Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.
Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Hamas'ın yeni yayınladığı bildiriye dayanarak, kalıcı bir BARIŞ'a hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak çok tehlikeli. Üzerinde çalışılacak detaylar üzerinde zaten görüşüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Ortadoğu'da uzun zamandır aranan barış ile ilgili.
