Trump: İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a yanıt vererek, kalıcı barışa hazır olduklarını düşündüğünü söyledi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına Hamas'ın verdiği yanıta cevap verdi. Cevabında Trump, Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
00:25 04.10.2025 (güncellendi: 00:26 04.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına Hamas'ın verdiği yanıta cevap verdi. Cevabında Trump, Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.
Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Hamas'ın yeni yayınladığı bildiriye dayanarak, kalıcı bir BARIŞ'a hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak çok tehlikeli. Üzerinde çalışılacak detaylar üzerinde zaten görüşüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Ortadoğu'da uzun zamandır aranan barış ile ilgili.