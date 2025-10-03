Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
Hamas, Trump'ın Gazze planına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti. 03.10.2025
i̇srail- filistin çatışması
abd
gazze
donald trump
hamas
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin yanıtını bölgedeki arabuluculara iletti. El Cezire’ye konuşan bilgili bir kaynak, Hamas’ın resmi tutumunu içeren cevabın, arabulucular aracılığıyla ilgili taraflara aktarıldığını belirtti.Hamas'tan açıklama geldiHamas, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
gazze
SON HABERLER
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz

22:41 03.10.2025 (güncellendi: 22:55 03.10.2025)
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
Abone ol
Hamas, Trump'ın Gazze planına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin yanıtını bölgedeki arabuluculara iletti.
El Cezire’ye konuşan bilgili bir kaynak, Hamas’ın resmi tutumunu içeren cevabın, arabulucular aracılığıyla ilgili taraflara aktarıldığını belirtti.

Hamas'tan açıklama geldi

Hamas, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Saldırganlığı durdurmak amacıyla, Trump'ın planıyla başa çıkmada sorumlu bir konuma ulaşmak için kapsamlı istişarelerde bulunduk. Başkan Trump'ın teklifinde yer alan takas formülüne göre tüm işgal esirlerinin diri ve cesetlerinin serbest bırakılmasını ve takas süreci için sahadaki koşulların sağlanmasını kabul ediyoruz. Savaşın durdurulması ve tamamen geri çekilmesi için, Trump'ın önerisine göre diri ve cesetlerin serbest bırakılması konusunda anlaştığımızı duyuruyoruz. Tüm ayrıntıları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal fikir birliğine sahip ve Arap-İslam desteğine dayalı bağımsızlardan oluşan Filistinli bir organa devretme anlaşmamızı yeniliyoruz. Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın haklarına ilişkin önerisi, kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde tartışılacak ulusal bir pozisyonla bağlantılı. Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD başkanının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi, esir değişimi, yardımların derhal girişi, Gazze Şeridi'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz.

