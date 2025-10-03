https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hamas-trumpin-planina-yanitini-arabuluculara-teslim-etti-1099898606.html
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, Trump'ın Gazze planına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T22:41+0300
2025-10-03T22:41+0300
2025-10-03T22:55+0300
i̇srail- filistin çatışması
abd
gazze
donald trump
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin yanıtını bölgedeki arabuluculara iletti. El Cezire’ye konuşan bilgili bir kaynak, Hamas’ın resmi tutumunu içeren cevabın, arabulucular aracılığıyla ilgili taraflara aktarıldığını belirtti.Hamas'tan açıklama geldiHamas, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/beyaz-saray-eger-hamas-plani-kabul-etmezse-sonuclari-ne-yazik-ki-cok-trajik-olacak-1099898240.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_09c519be4eb59ec3946036918650dd41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, gazze, donald trump, hamas
abd, gazze, donald trump, hamas
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
22:41 03.10.2025 (güncellendi: 22:55 03.10.2025)
Hamas, Trump'ın Gazze planına ilişkin yanıtını arabuluculara iletti.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin yanıtını bölgedeki arabuluculara iletti.
El Cezire’ye konuşan bilgili bir kaynak, Hamas’ın resmi tutumunu içeren cevabın, arabulucular aracılığıyla ilgili taraflara aktarıldığını belirtti.
Hamas, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Saldırganlığı durdurmak amacıyla, Trump'ın planıyla başa çıkmada sorumlu bir konuma ulaşmak için kapsamlı istişarelerde bulunduk. Başkan Trump'ın teklifinde yer alan takas formülüne göre tüm işgal esirlerinin diri ve cesetlerinin serbest bırakılmasını ve takas süreci için sahadaki koşulların sağlanmasını kabul ediyoruz. Savaşın durdurulması ve tamamen geri çekilmesi için, Trump'ın önerisine göre diri ve cesetlerin serbest bırakılması konusunda anlaştığımızı duyuruyoruz. Tüm ayrıntıları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal fikir birliğine sahip ve Arap-İslam desteğine dayalı bağımsızlardan oluşan Filistinli bir organa devretme anlaşmamızı yeniliyoruz. Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın haklarına ilişkin önerisi, kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde tartışılacak ulusal bir pozisyonla bağlantılı. Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD başkanının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi, esir değişimi, yardımların derhal girişi, Gazze Şeridi'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz.