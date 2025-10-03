Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz

Saldırganlığı durdurmak amacıyla, Trump'ın planıyla başa çıkmada sorumlu bir konuma ulaşmak için kapsamlı istişarelerde bulunduk. Başkan Trump'ın teklifinde yer alan takas formülüne göre tüm işgal esirlerinin diri ve cesetlerinin serbest bırakılmasını ve takas süreci için sahadaki koşulların sağlanmasını kabul ediyoruz. Savaşın durdurulması ve tamamen geri çekilmesi için, Trump'ın önerisine göre diri ve cesetlerin serbest bırakılması konusunda anlaştığımızı duyuruyoruz. Tüm ayrıntıları görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Gazze Şeridi'nin yönetimini ulusal fikir birliğine sahip ve Arap-İslam desteğine dayalı bağımsızlardan oluşan Filistinli bir organa devretme anlaşmamızı yeniliyoruz. Trump'ın Gazze Şeridi'nin geleceği ve halkımızın haklarına ilişkin önerisi, kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde tartışılacak ulusal bir pozisyonla bağlantılı. Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD başkanının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi, esir değişimi, yardımların derhal girişi, Gazze Şeridi'nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın yerinden edilmesinin reddedilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyoruz.