Tiflis'te muhalefetin düzenlediği yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla başladı
Tiflis'te muhalefetin düzenlediği yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla başladı
Gürcistan'da binlerce kişi, muhalefetin seçim öncesi düzenlediği mitinge katılmak için Tiflis'teki Rustaveli Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, protestocular birkaç grup halinde hareket ediyor. Son toplanma noktasını ‘Özgürlük Meydanı’ olarak belirleyen muhalefet temsilcileri daha önce seçim günü ‘barışçıl devrim’ düzenleyeceğini açıklamıştı.Düzeni sağlamak amacıyla Gürcistan'ın başkentinin farklı bölgelerinden polis güçleri şehir merkezine sevk edildi.İktidardaki ‘Gürcü Rüyası’ temsilcileri, iç ve dış güçlerin kargaşa planladığını belirtirken, kolluk kuvvetlerinin düzeni sağlayacağını vurguladı.Gürcistan'daki yerel seçimlerde, Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi ve Poti olmak üzere beş özerk şehrin belediye başkanlarının yanı sıra 59 belediyenin belediye başkanları ve yerel şehir meclisi (sakrebulo) üyeleri seçilecek.Seçime 12 siyasi parti katılıyor, muhalefetin bir kısmı ise seçimleri boykot ediyor. Tiflis belediye başkanlığı için dokuz aday yarışıyor; aralarında 2017'den bu yana bu görevde olan ‘Gürcü Rüyası’ adayı Kaha Kaladze de bulunuyor.
Tiflis'te muhalefetin düzenlediği yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla başladı

18:35 04.10.2025
Gürcistan'da binlerce kişi, muhalefetin seçim öncesi düzenlediği mitinge katılmak için Tiflis'teki Rustaveli Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, protestocular birkaç grup halinde hareket ediyor. Son toplanma noktasını ‘Özgürlük Meydanı’ olarak belirleyen muhalefet temsilcileri daha önce seçim günü ‘barışçıl devrim’ düzenleyeceğini açıklamıştı.
Düzeni sağlamak amacıyla Gürcistan'ın başkentinin farklı bölgelerinden polis güçleri şehir merkezine sevk edildi.
İktidardaki ‘Gürcü Rüyası’ temsilcileri, iç ve dış güçlerin kargaşa planladığını belirtirken, kolluk kuvvetlerinin düzeni sağlayacağını vurguladı.
Gürcistan'daki yerel seçimlerde, Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi ve Poti olmak üzere beş özerk şehrin belediye başkanlarının yanı sıra 59 belediyenin belediye başkanları ve yerel şehir meclisi (sakrebulo) üyeleri seçilecek.
Seçime 12 siyasi parti katılıyor, muhalefetin bir kısmı ise seçimleri boykot ediyor. Tiflis belediye başkanlığı için dokuz aday yarışıyor; aralarında 2017'den bu yana bu görevde olan ‘Gürcü Rüyası’ adayı Kaha Kaladze de bulunuyor.
Parlamento Başkanı Papuaşvili: 'Liberal faşizm', Gürcistan'da nefret ve düşmanlık ağları yarattı
13 Eylül, 16:25
13 Eylül, 16:25
