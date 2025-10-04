https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/suc-isleyen-cocuklara-verilen-cezalar-artirilacak-indirim-uygulanmayacak-teklif-tbmmye-geliyor-1099905653.html

Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılacak, indirim uygulanmayacak: Teklif TBMM'ye geliyor

Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artırılacak, indirim uygulanmayacak: Teklif TBMM'ye geliyor

Suç işleyen çocuklara verilen cezaların artırılmasına yönelik teklif TBMM'ye geliyor. Teklife göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine verilen hapis... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Suç işleyen çocuklara yönelik cezaların artırılmasına yönelik teklif ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulacak. Teklife göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. Verilecek cezalarda da kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.'Yaş küçüklüğü' maddesi değişecekAK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

