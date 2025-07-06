https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/basaksehirde-kontrolden-cikarak-kayan-vinc-23-araca-carpti-1097636619.html

Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarptı

Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarptı

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarparak hasar verdi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T13:28+0300

2025-07-06T13:28+0300

2025-07-06T13:28+0300

türki̇ye

başakşehir

vinç

kaza

vinç kazası

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İstanbul, Başakşehir'de dün akşam Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.

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türki̇ye

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başakşehir, vinç, kaza, vinç kazası