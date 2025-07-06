Başakşehir'de kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarptı
© AA / Yağız Ekrem ÇiftçiSürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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Başakşehir'de dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak kayan vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
İstanbul, Başakşehir'de dün akşam Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
© AA / Yağız Ekrem ÇiftçiSürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi
Sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
© AA / Yağız Ekrem ÇiftçiSürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi
Sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.