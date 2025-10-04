Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, özellikle NATO’ya bağlı Batılı askeri isimlerin siyasi kanattan farklı olarak, düşüncesiz adımların yol açabileceği... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Vladimir Putin'in Valday Kulübü'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.Patruşev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Patruşev açıklamasında, “Askeri liderlik, olup bitenleri siyasi liderlikten farklı bir şekilde algılıyor. Çünkü siyasetçiler, dünyada bizzat kendilerinin neden olduğu tehditleri ve meydan okumaları anlamıyor" cümlelerinin altını çizdi.Patruşev, Batılı siyasetçilerden farklı olarak bu ülkelerin askeri yetkililerinin 'mevcut gidişatın devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağını' çok iyi bildiğini belirtti. Bu nedenle askerî kanadın, siyasetçileri dizginleme gerekliliği duyduğunu ifade eden Patruşev, "Buna rağmen içlerinde farklı davrananlar da yok değil” dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor

23:45 04.10.2025
Abone ol
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, özellikle NATO’ya bağlı Batılı askeri isimlerin siyasi kanattan farklı olarak, düşüncesiz adımların yol açabileceği felaketleri iyi bildiğini belirterek, "Bu yüzden Putin’in söylediklerini Rusça bilmeseler bile net şekilde anlıyorlar" dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Vladimir Putin'in Valday Kulübü'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.
Patruşev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Batılı ülkelerin -özellikle NATO’nun- askeri liderliği, siyasi liderlikten farklı olarak, düşüncesiz adımların nasıl bir felakete yol açabileceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını Rusça bilmeseler de çok iyi duyuyor ve anlıyorlar.

Patruşev açıklamasında, “Askeri liderlik, olup bitenleri siyasi liderlikten farklı bir şekilde algılıyor. Çünkü siyasetçiler, dünyada bizzat kendilerinin neden olduğu tehditleri ve meydan okumaları anlamıyor" cümlelerinin altını çizdi.
Patruşev, Batılı siyasetçilerden farklı olarak bu ülkelerin askeri yetkililerinin 'mevcut gidişatın devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağını' çok iyi bildiğini belirtti. Bu nedenle askerî kanadın, siyasetçileri dizginleme gerekliliği duyduğunu ifade eden Patruşev, "Buna rağmen içlerinde farklı davrananlar da yok değil” dedi.
