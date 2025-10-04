https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-patrusev-bati-putinin-aciklamalarini-rusca-bilmese-de-cok-iyi-1099924914.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, özellikle NATO’ya bağlı Batılı askeri isimlerin siyasi kanattan farklı olarak, düşüncesiz adımların yol açabileceği... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T23:45+0300

2025-10-04T23:45+0300

2025-10-04T23:45+0300

poli̇ti̇ka

vladimir putin

nato

nikolay patruşev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075789289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a534d658ef8d7a47a6a7debbbb2d871.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Vladimir Putin'in Valday Kulübü'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.Patruşev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Patruşev açıklamasında, “Askeri liderlik, olup bitenleri siyasi liderlikten farklı bir şekilde algılıyor. Çünkü siyasetçiler, dünyada bizzat kendilerinin neden olduğu tehditleri ve meydan okumaları anlamıyor" cümlelerinin altını çizdi.Patruşev, Batılı siyasetçilerden farklı olarak bu ülkelerin askeri yetkililerinin 'mevcut gidişatın devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağını' çok iyi bildiğini belirtti. Bu nedenle askerî kanadın, siyasetçileri dizginleme gerekliliği duyduğunu ifade eden Patruşev, "Buna rağmen içlerinde farklı davrananlar da yok değil” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ab-diplomasiyi-reddederek-rusya-ile-iliskilerde-tirmanmayi-secti-1099924780.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, nato, nikolay patruşev