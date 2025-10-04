Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Batı, Putin'in açıklamalarını Rusça bilmese de çok iyi duyuyor ve anlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-patrusev-bati-putinin-aciklamalarini-rusca-bilmese-de-cok-iyi-1099924914.html
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Vladimir Putin'in Valday Kulübü'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.Patruşev yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Patruşev açıklamasında, “Askeri liderlik, olup bitenleri siyasi liderlikten farklı bir şekilde algılıyor. Çünkü siyasetçiler, dünyada bizzat kendilerinin neden olduğu tehditleri ve meydan okumaları anlamıyor" cümlelerinin altını çizdi.Patruşev, Batılı siyasetçilerden farklı olarak bu ülkelerin askeri yetkililerinin 'mevcut gidişatın devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağını' çok iyi bildiğini belirtti. Bu nedenle askerî kanadın, siyasetçileri dizginleme gerekliliği duyduğunu ifade eden Patruşev, "Buna rağmen içlerinde farklı davrananlar da yok değil” dedi.
