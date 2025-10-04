https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ab-diplomasiyi-reddederek-rusya-ile-iliskilerde-tirmanmayi-secti-1099924780.html

‘AB diplomasiyi reddederek Rusya ile ilişkilerde tırmanmayı seçti’

'AB diplomasiyi reddederek Rusya ile ilişkilerde tırmanmayı seçti'

Sputnik Türkiye

The European Conservative dergisi, Avrupa liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümünden ziyade tırmanmayı tercih ettiğini belirtti.

Dergi, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından, Avrupa liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne ilgi duymadıklarını gösterdiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi.Dergi, Brüksel'in ‘barışçıl’ söyleminin arkasında artan militarizasyon, merkezileşme ve çatışmayı uzatma ve genişletme riskini artıran bir tutumun gizlendiğini vurguladı.AB zirvesindede ‘Drone duvarı’ oluşturma girişiminin ve Rusya'nın sözde ‘artan provokasyonlarına’ karşı durmanın yanı sıra diplomatik adımları reddetme konusunun da gündeme getirildiğini belirten dergi, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ignacy Niemczycki’nin “Herkes Rusya ile müzakere etmenin, elimizde araçlar olmadan bir anlamı olmadığını anlıyor; bunlardan biri yaptırımlar, diğeri de tedarikleri sağlayabilecek savunma sanayi” şeklindeki ifadelerine yer verdi:

