Prof. Dr. Bektaş'tan 'makro deprem kümesi' uyarısı: Bir ile dikkat çekti

Prof. Dr. Bektaş'tan 'makro deprem kümesi' uyarısı: Bir ile dikkat çekti

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'de deprem hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Kütahya Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrasında özellikle bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıkladı. Uzman isim, Kütahya için uyarıda bulundu. 'Bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturdu' vurgusu yaptı, o ile dikkat çektiProf. Dr. Bektaş sosyal medyası üzerinden yaptığı değerlendirmede, Gediz ve Simav arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "5,4 depreminden sonra 4,1 artçı depremle büyümeye devam ediyor. Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir." ifadelerini kullandı.

