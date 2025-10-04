Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/prof-dr-bektastan-makro-deprem-kumesi-uyarisi-bir-ile-dikkat-cekti-1099912215.html
Prof. Dr. Bektaş'tan 'makro deprem kümesi' uyarısı: Bir ile dikkat çekti
Prof. Dr. Bektaş'tan 'makro deprem kümesi' uyarısı: Bir ile dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğinin altını çizdi. Prof. Dr... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T14:52+0300
2025-10-04T14:52+0300
türki̇ye
osman bektaş
kütahya
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg
Türkiye'de deprem hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Kütahya Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrasında özellikle bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıkladı. Uzman isim, Kütahya için uyarıda bulundu. 'Bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturdu' vurgusu yaptı, o ile dikkat çektiProf. Dr. Bektaş sosyal medyası üzerinden yaptığı değerlendirmede, Gediz ve Simav arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "5,4 depreminden sonra 4,1 artçı depremle büyümeye devam ediyor. Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/prof-dr-ahmet-ercan-yanitladi-istanbulda-olacak-buyuk-depremin-ayak-sesi-mi--1099848729.html
türki̇ye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_46291860bba4fa1590c14611cac473a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osman bektaş, kütahya, deprem
osman bektaş, kütahya, deprem

Prof. Dr. Bektaş'tan 'makro deprem kümesi' uyarısı: Bir ile dikkat çekti

14:52 04.10.2025
© AAKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, "1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi" dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Bektaş, Kütahya'ya dikkat çekti.
Türkiye'de deprem hareketliliği sürerken, sabah saatlerinde Kütahya Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrasında özellikle bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıkladı. Uzman isim, Kütahya için uyarıda bulundu.

'Bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturdu' vurgusu yaptı, o ile dikkat çekti

Prof. Dr. Bektaş sosyal medyası üzerinden yaptığı değerlendirmede, Gediz ve Simav arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "5,4 depreminden sonra 4,1 artçı depremle büyümeye devam ediyor. Egenin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz Faylarının sınırladığı UŞAK BLOĞU 1969-2025 tarihleri arasında Makro deprem kümesi. oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir." ifadelerini kullandı.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı: İstanbul'da olacak büyük depremin ayak sesi mi?
2 Ekim, 15:39

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала