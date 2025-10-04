https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/mhp-genel-baskani-bahceli-siyaset-ve-liderlik-okulu-acilisina-katildi-1099920792.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu açılışına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu açılışına katıldı
Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü grup toplantısında hangi konuları ele alacaklarını... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup toplantısında Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı, "Akıl, Ahlak ve Adalet" temasıyla başladı. Okulun açılış törenine katılan MHP Genel Başkanı tören çıkışında yaptığı açıklamada, salı günü gerçekleştirilecek partisinin grup toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.
