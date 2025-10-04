https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/mavi-marmara-ornek-olmustu-sumud-filosundaki-aktivistler-neden-telefonlarini-denize-atti-1099913336.html

Mavi Marmara örnek olmuştu: Sumud Filosu'ndaki aktivistler neden telefonlarını denize attı?

Mavi Marmara örnek olmuştu: Sumud Filosu'ndaki aktivistler neden telefonlarını denize attı?

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail baskını öncesinde telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Peki neden?

Dün gece İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Sumud Filosu’na baskın düzenledi. Müdahale öncesinde aktivistler, cihazlarındaki GPS kayıtları, internet geçmişi, fotoğraf bilgileri ve sohbet verilerinin İsrail’in eline geçmemesi için telefonlarını ve bilgisayarlarını denize attı.Uzmanlara göre, silinen dosyalar dahi adli yazılımlar aracılığıyla geri getirilebiliyor. Bu nedenle aktivistler, maddi kaybı göze alarak kritik bilgilerin ele geçirilmesini önledi.Mavi Marmara’dan çıkarılan dersAktivistlerin bu kararı, 2010’daki Mavi Marmara saldırısı sonrasında yaşanan veri ihlallerinden kaynaklandı. O dönemde İsrail’in ele geçirdiği kişisel bilgiler, aktivistleri kara listeye almak ve propaganda amacıyla kullanmak için değerlendirilmişti. Sumud Filosu ise bu kez aynı hataya düşmemek için veri güvenliğini öncelik haline getirdi.Propaganda planına karşı kalkanAktivistlerin cihazlarını denize atmasının bir diğer nedeni, İsrail’in filoyu Hamas ile iş birliği içinde gösterecek iddialarına karşı veri kalkanı oluşturmaktı. Böylece, telefonlarda bulunabilecek en küçük verinin bile aleyhlerine kullanılmasının önüne geçildi.Eğitimli mürettebatın stratejisiMürettebat, yola çıkmadan önce bir ay boyunca özel eğitim aldı. Müdahale sırasında:Bu kurallar, müdahale anında herhangi bir direniş algısı yaratmamak için belirlendi.Umuda bırakılan oyuncaklarSon olarak aktivistler, yanlarında getirdikleri oyuncakları denize bıraktı. Akıntıyla Gazze sahillerine ulaşması umut edilen oyuncaklar, çocuklara umut ve dayanışma mesajı taşıdı.

