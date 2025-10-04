Türkiye
Küresel Sumud Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye’de: 'Ablukayı kırdık, moralleri çok bozuk'
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/mavi-marmara-ornek-olmustu-sumud-filosundaki-aktivistler-neden-telefonlarini-denize-atti-1099913336.html
Mavi Marmara örnek olmuştu: Sumud Filosu'ndaki aktivistler neden telefonlarını denize attı?
Mavi Marmara örnek olmuştu: Sumud Filosu'ndaki aktivistler neden telefonlarını denize attı?
Sputnik Türkiye
Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail baskını öncesinde telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Peki neden?
2025-10-04T16:10+0300
2025-10-04T16:10+0300
dünya
i̇srail
haberler
türkiye
gazze
hamas
müdahale
mavi marmara
telefon
telefon hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872783_0:6:1328:752_1920x0_80_0_0_28c2d2c40f7abb982405f59ff31008a2.jpg
Dün gece İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Sumud Filosu’na baskın düzenledi. Müdahale öncesinde aktivistler, cihazlarındaki GPS kayıtları, internet geçmişi, fotoğraf bilgileri ve sohbet verilerinin İsrail’in eline geçmemesi için telefonlarını ve bilgisayarlarını denize attı.Uzmanlara göre, silinen dosyalar dahi adli yazılımlar aracılığıyla geri getirilebiliyor. Bu nedenle aktivistler, maddi kaybı göze alarak kritik bilgilerin ele geçirilmesini önledi.Mavi Marmara’dan çıkarılan dersAktivistlerin bu kararı, 2010’daki Mavi Marmara saldırısı sonrasında yaşanan veri ihlallerinden kaynaklandı. O dönemde İsrail’in ele geçirdiği kişisel bilgiler, aktivistleri kara listeye almak ve propaganda amacıyla kullanmak için değerlendirilmişti. Sumud Filosu ise bu kez aynı hataya düşmemek için veri güvenliğini öncelik haline getirdi.Propaganda planına karşı kalkanAktivistlerin cihazlarını denize atmasının bir diğer nedeni, İsrail’in filoyu Hamas ile iş birliği içinde gösterecek iddialarına karşı veri kalkanı oluşturmaktı. Böylece, telefonlarda bulunabilecek en küçük verinin bile aleyhlerine kullanılmasının önüne geçildi.Eğitimli mürettebatın stratejisiMürettebat, yola çıkmadan önce bir ay boyunca özel eğitim aldı. Müdahale sırasında:Bu kurallar, müdahale anında herhangi bir direniş algısı yaratmamak için belirlendi.Umuda bırakılan oyuncaklarSon olarak aktivistler, yanlarında getirdikleri oyuncakları denize bıraktı. Akıntıyla Gazze sahillerine ulaşması umut edilen oyuncaklar, çocuklara umut ve dayanışma mesajı taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/hamas-sozcusu-sputnike-konustu-en-onemlisi-gazzede-ateskes-diger-detaylar-gorusulebilir-1099905462.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872783_158:0:1169:758_1920x0_80_0_0_c1ed59aee926c712c5a9da17e2a15496.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sumud filosu, mavi marmara, gazze ablukası, israil donanması, telefon denize atma, aktivistler, filistin yardımı, hamas iddiaları, kişisel veri güvenliği, insani yardım gemisi
sumud filosu, mavi marmara, gazze ablukası, israil donanması, telefon denize atma, aktivistler, filistin yardımı, hamas iddiaları, kişisel veri güvenliği, insani yardım gemisi

Mavi Marmara örnek olmuştu: Sumud Filosu'ndaki aktivistler neden telefonlarını denize attı?

16:10 04.10.2025
© AA / Global Sumud FlotillaMarinette
Marinette - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© AA / Global Sumud Flotilla
Abone ol
Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail müdahalesine hazırlanırken çarpıcı bir hamle yaptı. Aktivistler, kişisel verilerinin istihbarat amaçlı kullanılmasını önlemek için telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Bu stratejik karar, geçmişteki Mavi Marmara saldırısından çıkarılan derslerle alındı.
Dün gece İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Sumud Filosu’na baskın düzenledi. Müdahale öncesinde aktivistler, cihazlarındaki GPS kayıtları, internet geçmişi, fotoğraf bilgileri ve sohbet verilerinin İsrail’in eline geçmemesi için telefonlarını ve bilgisayarlarını denize attı.
Uzmanlara göre, silinen dosyalar dahi adli yazılımlar aracılığıyla geri getirilebiliyor. Bu nedenle aktivistler, maddi kaybı göze alarak kritik bilgilerin ele geçirilmesini önledi.

Mavi Marmara’dan çıkarılan ders

Aktivistlerin bu kararı, 2010’daki Mavi Marmara saldırısı sonrasında yaşanan veri ihlallerinden kaynaklandı. O dönemde İsrail’in ele geçirdiği kişisel bilgiler, aktivistleri kara listeye almak ve propaganda amacıyla kullanmak için değerlendirilmişti. Sumud Filosu ise bu kez aynı hataya düşmemek için veri güvenliğini öncelik haline getirdi.

Propaganda planına karşı kalkan

Aktivistlerin cihazlarını denize atmasının bir diğer nedeni, İsrail’in filoyu Hamas ile iş birliği içinde gösterecek iddialarına karşı veri kalkanı oluşturmaktı. Böylece, telefonlarda bulunabilecek en küçük verinin bile aleyhlerine kullanılmasının önüne geçildi.

Eğitimli mürettebatın stratejisi

Mürettebat, yola çıkmadan önce bir ay boyunca özel eğitim aldı. Müdahale sırasında:
Eller bellerden aşağıya götürülmeyecek,
Kabarık kıyafet giyilmeyecek,
İsrail askerleriyle konuşulmayacak.
Bu kurallar, müdahale anında herhangi bir direniş algısı yaratmamak için belirlendi.

Umuda bırakılan oyuncaklar

Son olarak aktivistler, yanlarında getirdikleri oyuncakları denize bıraktı. Akıntıyla Gazze sahillerine ulaşması umut edilen oyuncaklar, çocuklara umut ve dayanışma mesajı taşıdı.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
DÜNYA
Hamas sözcüsü Sputnik’e konuştu: En önemlisi Gazze’de ateşkes, diğer detaylar görüşülebilir
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала