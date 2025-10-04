Türkiye
Japonya’da LDP’nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu: İlk kadın başbakan olmaya hazırlanıyor
Japonya’da LDP’nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu: İlk kadın başbakan olmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae oldu. Bu sayede Sanae'nin ilk kadın başbakanı olabilir.
Japonya'da LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu: İlk kadın başbakan olmaya hazırlanıyor

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae oldu. 64 yaşındaki Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya aday gösteriliyor.
Japonya’da Başbakan ve LDP lideri İşiba Şigeru, eylül ayında istifa edeceğini duyurmuş, partide liderlik seçimleri başlatılmıştı. Yerel medyadaki haberlere göre, Takaiçi Sanae, ikinci turda eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro’yu geride bırakarak LDP’nin yeni lideri oldu.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor

64 yaşındaki Takaiçi, çeşitli dönemlerde kabinede görev almış ve son olarak Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapmıştı. Kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkan Takaiçi, iktidardaki partinin lideri olması nedeniyle Japonya’nın ilk kadın başbakanı olma yolunda güçlü bir aday konumunda.

İşiba Şigeru görevinden istifa etti

Japonya Başbakanı İşiba, Temmuz’daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun meclis çoğunluğunu kaybetmesini gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamıştı. İşiba, seçim sonuçlarının hükümet üzerinde olumsuz etki yarattığını ve partinin geleceği için değişimin şart olduğunu vurgulamıştı.
20 Temmuz’da yapılan üst meclis seçimlerinde 248 sandalyenin yarısı için oy kullanıldı. İktidar ve muhalefetin mevcut 123 sandalyeleri değişmezken diğer 125 sandalyenin dağılımıyla iktidar koalisyonu hedeflediği 50 sandalyeyi kazanamadı. Böylelikle LDP koalisyonu, alt mecliste çoğunluğu kaybettikten sonra üst mecliste de çoğunluğu sağlamayı başaramadı.
Bu sonuçlar, Takaiçi’nin liderliğinde LDP’nin hem alt hem üst mecliste çoğunluğu olmayan bir ortamda yönetim yürüteceğini gösteriyor.
