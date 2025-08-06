https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/japonya-basbakani-hirosimanin-bombalamasindan-sorumlu-ulke-olarak-abdden-bahsetmedi-1098385771.html

Japonya Başbakanı, Hiroşima'nın bombalamasından sorumlu ülke olarak ABD'den bahsetmedi

Japonya Başbakanı, Hiroşima'nın bombalamasından sorumlu ülke olarak ABD'den bahsetmedi

Sputnik Türkiye

Japonya'da ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törende, bombalamadan sorumlu... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T04:35+0300

2025-08-06T04:35+0300

2025-08-06T04:35+0300

dünya

hiroşima

şigeru i̇şiba

japonya

atom bombası

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098385614_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b60d170f7c3c831fc182b49ac9b39880.jpg

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Hiroşima'da düzenlenen anma töreninde, Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine nükleer bomba atan ülkenin ABD olduğunu söylemedi.Şigeru İşiba, düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, "80 yıl önce bugün bir atom bombası patladı ve 100 binden fazla değerli canın kaybolduğuna inanılıyor" dedi ve bombalamadan sorumlu ülkenin ABD olduğunu belirtmedi.Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, ABD'yi yalnızca nükleer silaha sahip ülkeler arasında sayarak anmıştı.Neler olmuşu?2 Dünya Savaşı sırasında, Ağustos 1945'te, ABD pilotları Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası attı. Hiroşima'daki patlama, aynı yılın 6 Ağustos'unda şehrin 350 bin kişilik nüfusundan 140 bin kişinin ölümüne yol açarken, 9 Ağustos'ta Nagazaki'de yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl düzenlenen anma törenine 120'den fazla yabancı ülke temsilcisi ve Japon siyasetçiler katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abd-saglik-bakanligi-mrna-asisi-etkili-degil-1098384930.html

hiroşima

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hiroşima, şigeru i̇şiba, japonya, atom bombası, abd