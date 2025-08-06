https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/japonya-basbakani-hirosimanin-bombalamasindan-sorumlu-ulke-olarak-abdden-bahsetmedi-1098385771.html
Japonya Başbakanı, Hiroşima'nın bombalamasından sorumlu ülke olarak ABD'den bahsetmedi
Japonya Başbakanı, Hiroşima'nın bombalamasından sorumlu ülke olarak ABD'den bahsetmedi
Sputnik Türkiye
Japonya'da ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törende, bombalamadan sorumlu... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T04:35+0300
2025-08-06T04:35+0300
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japonya
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Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Hiroşima'da düzenlenen anma töreninde, Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine nükleer bomba atan ülkenin ABD olduğunu söylemedi.Şigeru İşiba, düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, "80 yıl önce bugün bir atom bombası patladı ve 100 binden fazla değerli canın kaybolduğuna inanılıyor" dedi ve bombalamadan sorumlu ülkenin ABD olduğunu belirtmedi.Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, ABD'yi yalnızca nükleer silaha sahip ülkeler arasında sayarak anmıştı.Neler olmuşu?2 Dünya Savaşı sırasında, Ağustos 1945'te, ABD pilotları Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası attı. Hiroşima'daki patlama, aynı yılın 6 Ağustos'unda şehrin 350 bin kişilik nüfusundan 140 bin kişinin ölümüne yol açarken, 9 Ağustos'ta Nagazaki'de yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl düzenlenen anma törenine 120'den fazla yabancı ülke temsilcisi ve Japon siyasetçiler katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abd-saglik-bakanligi-mrna-asisi-etkili-degil-1098384930.html
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hiroşima, şigeru i̇şiba, japonya, atom bombası, abd
hiroşima, şigeru i̇şiba, japonya, atom bombası, abd
Japonya Başbakanı, Hiroşima'nın bombalamasından sorumlu ülke olarak ABD'den bahsetmedi
Japonya'da ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törende, bombalamadan sorumlu ülkenin ABD olduğu dile getirilmedi.
Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Hiroşima'da düzenlenen anma töreninde, Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine nükleer bomba atan ülkenin ABD olduğunu söylemedi.
Şigeru İşiba, düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, "80 yıl önce bugün bir atom bombası patladı ve 100 binden fazla değerli canın kaybolduğuna inanılıyor" dedi ve bombalamadan sorumlu ülkenin ABD olduğunu belirtmedi.
Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, ABD'yi yalnızca nükleer silaha sahip ülkeler arasında sayarak anmıştı.
2 Dünya Savaşı sırasında, Ağustos 1945'te, ABD pilotları Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası attı. Hiroşima'daki patlama, aynı yılın 6 Ağustos'unda şehrin 350 bin kişilik nüfusundan 140 bin kişinin ölümüne yol açarken, 9 Ağustos'ta Nagazaki'de yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti.
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 80. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl düzenlenen anma törenine 120'den fazla yabancı ülke temsilcisi ve Japon siyasetçiler katıldı.