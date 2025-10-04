https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/israil-basbakani-netanyahu-hamas-silahsizlandirilacak-ve-gazze-seridi-tamamen-askerden-1099925083.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas silahsızlandırılacak ve Gazze Şeridi tamamen askerden arındırılacak
2025-10-04T23:57+0300
2025-10-04T23:57+0300
2025-10-04T23:57+0300
SON HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail’in, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi’nin askerden arındırılması hedefinden vazgeçmeyeceğini belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir video mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda Netanyahu, şu cümleleri kaydetti:
İkinci aşamada Hamas silahsızlandırılacak ve Gazze Şeridi tamamen askerden arındırılacak. Bu ya Trump’ın planına uygun şekilde diplomatik yollardan ya da bizim tarafımızdan askeri yollarla sağlanacak. Bunu Washington’da da ifade ettim: Ya kolay yoldan olur, ya zor yoldan ama mutlaka olacak.
Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesinin uyguladıkları yoğun askeri ve siyasi baskı sayesinde gerçekleştiğini öne süren Netanyahu, “Uyguladığımız yoğun askeri ve siyasi baskı sonucunda Hamas, sunduğumuz plana razı olmak zorunda kaldı. İlk aşamada Hamas, tüm rehinelerimizi serbest bırakacak ve İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin iç bölgelerinde kontrolü sürdürmek amacıyla yeniden konuşlanacak" dedi.
Netanyahu, Hamas'ın ABD Başkanı Trump planına verdiği yanıt üzerine 'tüm esirlerin bırakılması için uygulamalara başladıklarını', bunun ardından savaşın 'İsrail'in prensiplerine göre 'sonlanması için Trump'ın ekibiyle çalışacaklarını dile getirdi.
Hamas, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı doğrultusunda, hayatta olan tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve ölenlerin naaşlarını teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Trump ise Hamas’ın 20 maddelik planına Pazar gününe kadar olumlu yanıt vermemesi durumunda 'en korkunç sonuçlarla' karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.