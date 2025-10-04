https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/donald-trump-duyurdu-israil-abd-tarafindan-belirlenen-gazzedeki-geri-cekilme-hattini-kabul-etti-1099924630.html
Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze’deki geri çekilme hattını kabul etti'
Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze’deki geri çekilme hattını kabul etti'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İsrail’in Amerikan tarafınca önerilen geri çekilme hattını kabul ettiğini ancak sürecin ilerlemesi için Filistinli Hamas hareketinin de... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T23:29+0300
2025-10-04T23:29+0300
2025-10-04T23:29+0300
i̇srail- filistin çatışması
donald trump
i̇srail
gazze
hamas
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099776443_0:170:955:707_1920x0_80_0_0_c3bad41d06dd064b9c40804191c7d157.jpg
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından geri çekilme planının İsrail tarafından kabul edildiğini dile getirdi.Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abd-baskani-trump-hamas-derhal-harekete-gecmeli-aksi-takdirde-tum-teklifler-geri-cekilecek-1099923639.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099776443_0:1:955:717_1920x0_80_0_0_eaae3dce13c81434aa0b8a9b76324c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇srail, gazze, hamas, abd
donald trump, i̇srail, gazze, hamas, abd
Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze’deki geri çekilme hattını kabul etti'
ABD Başkanı Trump, İsrail’in Amerikan tarafınca önerilen geri çekilme hattını kabul ettiğini ancak sürecin ilerlemesi için Filistinli Hamas hareketinin de onayının gerektiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından geri çekilme planının İsrail tarafından kabul edildiğini dile getirdi.
Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onay verdiği anda ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine ve mahkum takası başlayacak ve bir sonraki geri çekilme aşamasının koşulları oluşturulacak. Bu da bizi 3 bin yıllık felaketin sonuna bir adım daha yaklaştıracak.