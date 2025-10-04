Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze’deki geri çekilme hattını kabul etti'

Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onay verdiği anda ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine ve mahkum takası başlayacak ve bir sonraki geri çekilme aşamasının koşulları oluşturulacak. Bu da bizi 3 bin yıllık felaketin sonuna bir adım daha yaklaştıracak.