Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze'deki geri çekilme hattını kabul etti'
Donald Trump duyurdu: 'İsrail, ABD tarafından belirlenen Gazze’deki geri çekilme hattını kabul etti'
ABD Başkanı Trump, İsrail’in Amerikan tarafınca önerilen geri çekilme hattını kabul ettiğini ancak sürecin ilerlemesi için Filistinli Hamas hareketinin de... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından geri çekilme planının İsrail tarafından kabul edildiğini dile getirdi.Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
23:29 04.10.2025
ABD Başkanı Trump, İsrail’in Amerikan tarafınca önerilen geri çekilme hattını kabul ettiğini ancak sürecin ilerlemesi için Filistinli Hamas hareketinin de onayının gerektiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından geri çekilme planının İsrail tarafından kabul edildiğini dile getirdi.
Trump yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti. Hamas onay verdiği anda ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine ve mahkum takası başlayacak ve bir sonraki geri çekilme aşamasının koşulları oluşturulacak. Bu da bizi 3 bin yıllık felaketin sonuna bir adım daha yaklaştıracak.

