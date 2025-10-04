Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/hizbullah-lideri-kasim-trumpin-gazze-plani-tehlikelerle-dolu-amerikan-giysili-bir-proje-1099924164.html
Hizbullah lideri Kasım: Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje
Hizbullah lideri Kasım: Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje
Sputnik Türkiye
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının "tehlikelerle dolu" olduğunu belirtti. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T20:42+0300
2025-10-04T20:42+0300
dünya
abd
ortadoğu
hizbullah
hamas
lübnan
i̇srail
filistin
naim kasım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088961366_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_765593ddcd8975a01d44371ee5e53210.jpg
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Nebil Kavuk ile Suheyl el-Huseyni'nin birinci yıl dönümü anısına yaptığı görüntülü konuşmada, bölgedeki gelişmelere değindi.ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını 'tehlikelerle dolu' olarak nitelendirerek, "Plan tamamen İsrail'in lehine değiştirildi. Özünde, İsrail her şeyi ele geçirecek. Güvenliği kontrol edecek, grupları silahsızlandıracak, bölgeyi uluslararası yönetime bırakacak ve Filistinlilerin yönetim yetkisi ellerinden alınacak. Bu, direnişi güçsüz bırakmayı amaçlıyor" dedi.Kasım, planın 'İsrail'in beş ilkesine uygun Amerikan giysili bir proje' olduğunu vurguladı ve zamanlamasının dünya kamuoyunda İsrail'in imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.Filistin direnişi ve halkının teslim olmayacağını ifade eden Kasım, "Direnişin büyük fedakarlığı ve kararlılığı meyvelerini verecek. Arap ülkeleri direnişe baskı yapmamalı, uluslararası ve halk desteğinden faydalanmalı" diye konuştu.'Teslimiyet yol açar, direniş ise korur'Kasım, Hamas ve diğer tüm gruplar dahil olmak üzere Filistin direnişinin son söz sahibi olduklarına dikkati çekerek, onların değerlendirip uygun gördüğü kararı verdiklerini vurguladı.İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen ve İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na da işaret eden Kasım, dünyanın dört bir yanından aktivistlerin İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olmasının güçlü etkileri olduğunu ifade etti.Kasım, 'Büyük İsrail' projesi çerçevesinde Lübnan ve tüm bölgenin hedef alındığına dikkati çekerek, tüm bölge ülkelerine bu 'tehlikeye' karşı mücadele etme çağrısı yaptı.Lübnan'ı 'fırtınanın ortasında' olarak nitelendirip, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirten Kasım, "Askeri üstünlüklerine rağmen inanç ve direniş irademiz sayesinde düşmanın planlarını engelledik. Teslimiyet yol açar, direniş ise korur" dedi.Lübnan hükümetine seslenen Kasım, "Egemenliği geri kazanmak öncelik olmalı. İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve saldırılarını durdurmak başlıca görevdir. Yeniden imar ve kalkınmayı öncelik haline getirin. Seçim yasası belirli bir kesime göre olmamalı, adil temsil uygulanmalı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abd-baskani-trump-hamas-derhal-harekete-gecmeli-aksi-takdirde-tum-teklifler-geri-cekilecek-1099923639.html
lübnan
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088961366_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_08e3a0cdf34e497890edccf02f8f794f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, hizbullah, hamas, lübnan, i̇srail, filistin, naim kasım
abd, ortadoğu, hizbullah, hamas, lübnan, i̇srail, filistin, naim kasım

Hizbullah lideri Kasım: Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje

20:42 04.10.2025
Naim Kasım
Naim Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
Abone ol
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının "tehlikelerle dolu" olduğunu belirtti.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Nebil Kavuk ile Suheyl el-Huseyni'nin birinci yıl dönümü anısına yaptığı görüntülü konuşmada, bölgedeki gelişmelere değindi.
ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını 'tehlikelerle dolu' olarak nitelendirerek, "Plan tamamen İsrail'in lehine değiştirildi. Özünde, İsrail her şeyi ele geçirecek. Güvenliği kontrol edecek, grupları silahsızlandıracak, bölgeyi uluslararası yönetime bırakacak ve Filistinlilerin yönetim yetkisi ellerinden alınacak. Bu, direnişi güçsüz bırakmayı amaçlıyor" dedi.
Kasım, planın 'İsrail'in beş ilkesine uygun Amerikan giysili bir proje' olduğunu vurguladı ve zamanlamasının dünya kamuoyunda İsrail'in imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.
Filistin direnişi ve halkının teslim olmayacağını ifade eden Kasım, "Direnişin büyük fedakarlığı ve kararlılığı meyvelerini verecek. Arap ülkeleri direnişe baskı yapmamalı, uluslararası ve halk desteğinden faydalanmalı" diye konuştu.

'Teslimiyet yol açar, direniş ise korur'

Kasım, Hamas ve diğer tüm gruplar dahil olmak üzere Filistin direnişinin son söz sahibi olduklarına dikkati çekerek, onların değerlendirip uygun gördüğü kararı verdiklerini vurguladı.
İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen ve İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na da işaret eden Kasım, dünyanın dört bir yanından aktivistlerin İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olmasının güçlü etkileri olduğunu ifade etti.
Kasım, 'Büyük İsrail' projesi çerçevesinde Lübnan ve tüm bölgenin hedef alındığına dikkati çekerek, tüm bölge ülkelerine bu 'tehlikeye' karşı mücadele etme çağrısı yaptı.
Lübnan'ı 'fırtınanın ortasında' olarak nitelendirip, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirten Kasım, "Askeri üstünlüklerine rağmen inanç ve direniş irademiz sayesinde düşmanın planlarını engelledik. Teslimiyet yol açar, direniş ise korur" dedi.
Lübnan hükümetine seslenen Kasım, "Egemenliği geri kazanmak öncelik olmalı. İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve saldırılarını durdurmak başlıca görevdir. Yeniden imar ve kalkınmayı öncelik haline getirin. Seçim yasası belirli bir kesime göre olmamalı, adil temsil uygulanmalı" ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Trump: Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek
19:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала