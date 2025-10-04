İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurdu: ‘Ele geçirme planı’ askıya alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/gazzeye-saldiri-plani-askiya-alindi-israil-ordusuna-durun-emri-1099901856.html
Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesinin ardından İsrail yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail yönetimi orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdi.Gazze’de askeri faaliyetlerin “minimum düzeyde” tutulacağı ve yalnızca savunma amaçlı operasyonların sürdürüleceği bildirildi. İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh, X'teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:İsrail ordusu: Trump Planı’nın ilk aşaması için hazırlık başlatıldıİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, üst düzey komutanların son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi. Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapılmasını emretti” denildi.IDF, askerlerin güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak, “Tüm askeri yeteneklerimiz, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir” açıklamasını yaptı.Hamas: Müzakerelere başlamaya hazırızHamas yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini ülke çapında bir mutabakat temelinde bir Filistin komitesine devretmeyi kabul ettiğini, Trump'ın planı doğrultusunda tüm yaşayan İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve ölenlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, hareketin Filistin çapında bir yapı çerçevesinde Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin tartışmalara katılacağını söylemişti.Trump’tan İsrail’e çağrı: 'Gazze’yi bombalamayı durdurun'Trump, Hamas’ın bu yanıtını olumlu karşıladığını belirterek, “Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum” dedi. ABD Başkanı, rehinelerin güvenli şekilde tahliyesi için öncelikle İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı:
09:48 04.10.2025 (güncellendi: 09:50 04.10.2025)
Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesinin ardından İsrail yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail yönetimi orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdi.
Gazze’de askeri faaliyetlerin “minimum düzeyde” tutulacağı ve yalnızca savunma amaçlı operasyonların sürdürüleceği bildirildi. İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh, X'teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Galatz Radyosu’nda ilk kez yayımlanıyor: Trump’ın açıklamasının ardından, siyasi yönetim İsrail ordusuna Gazze’nin ele geçirilmesi operasyonunu durdurma talimatı verdi. Gece yapılan durum değerlendirmeleri ve Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından, siyasi liderlik orduya Gazze’deki faaliyetleri ‘asgari düzeye indirme’ ve sadece ‘savunma amaçlı operasyonlar’ yürütme emri verdi. Bunun fiili anlamı şu: Gazze kentinin ele geçirilmesine yönelik operasyon durduruldu ve şimdilik askıya alındı.
İsrail ordusu: Trump Planı’nın ilk aşaması için hazırlık başlatıldı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, üst düzey komutanların son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi.
Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapılmasını emretti” denildi.
IDF, askerlerin güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak, “Tüm askeri yeteneklerimiz, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir” açıklamasını yaptı.
Hamas: Müzakerelere başlamaya hazırız
Hamas yaptığı açıklamada
, Gazze Şeridi'nin yönetimini ülke çapında bir mutabakat temelinde bir Filistin komitesine devretmeyi kabul ettiğini, Trump'ın planı doğrultusunda tüm yaşayan İsrailli rehineleri serbest bırakmaya ve ölenlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek, hareketin Filistin çapında bir yapı çerçevesinde Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin tartışmalara katılacağını söylemişti.
Trump’tan İsrail’e çağrı: 'Gazze’yi bombalamayı durdurun'
Trump, Hamas’ın bu yanıtını olumlu karşıladığını belirterek, “Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum” dedi. ABD Başkanı, rehinelerin güvenli şekilde tahliyesi için öncelikle İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı:
İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim. Ortam şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli.