https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/gurcistan-basbakani-kobahidze-ab-buyukelcisi-tiflisteki-siddet-eylemlerinden-dogrudan-sorumlu--1099924498.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: AB Büyükelçisi Tiflis’teki şiddet eylemlerinden doğrudan sorumlu

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: AB Büyükelçisi Tiflis’teki şiddet eylemlerinden doğrudan sorumlu

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Tiflis'teki olaylardan AB Büyükelçisini sorumlu tuttu. 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T21:32+0300

2025-10-04T21:32+0300

2025-10-04T21:29+0300

dünya

irakli kobahidze

gürcistan

tiflis

ab

gürcü rüyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091160604_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bb20180a638d473b70502b07d9504f37.jpg

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, Tiflis'teki şiddet eylemlerinden AB Büyükelçisini sorumlu tutarak, anayasal düzeni devirme girişimini desteklemekle suçladı.Gazetecilere konuşan Kobahidze, “Biliyorsunuz, AB temsilcisi de dahil olmak üzere, yurtdışından bazı kişiler anayasal düzeni devirme girişimlerine doğrudan destek ifade etti. Bu bağlamda, Gürcistan'daki AB Büyükelçisi bu konuda özellikle sorumluluk sahibi. İyi niyet gösterin, çıkın, sokaklardaki her şeyi paylaşın ve şiddetle kınayın. Anayasal düzeni devirme girişimini destekleyen açıklamalar göz önüne alındığında, bu olaylardan onun doğrudan sorumluluğu bulunuyor. Bakalım tepkileri ne olacak" dedi.İktidardaki ‘Gürcü Rüyası’ Partisi Genel Sekreteri Kaha Kaladze de protestocuların darbe girişiminde bulunmaya çalıştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/tifliste-gostericiler-cumurbaskanligi-sarayina-taslarla-saldiridi-1099923859.html

gürcistan

tiflis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irakli kobahidze, gürcistan, tiflis, ab, gürcü rüyası