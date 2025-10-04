https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/fransiz-otomobil-ureticisinin3-bin-kisiyi-isten-cikarmaya-hazirlandigi-iddiasi-1099910340.html

Fransız otomobil üreticisinin 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi

04.10.2025

Fransız otomobil üreticisi Renault 'un dünya çapında 3 bin çalışanını etkileyebilecek bir işten çıkarma planı yaptığı belirtiliyor. Dev otomobil üreticisinin planı gerçekleştirmesi durumunda çalışan sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olacak.Fransız haber sitelerine göre, işten çıkarma planı insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerindeki işlerde yüzde 15'lik bir azalmaya yol açacak. Şirketten yapılan açıklamada ise "Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve aşırı rekabet ortamı göz önüne alındığında, sabit maliyetlerimizi basitleştirmenin, yürütmeyi hızlandırmanın ve optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.

