Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/fransiz-otomobil-ureticisinin3-bin-kisiyi-isten-cikarmaya-hazirlandigi-iddiasi-1099910340.html
Fransız otomobil üreticisinin 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi
Fransız otomobil üreticisinin 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Renault'un, dünya çapında 3 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T13:48+0300
2025-10-04T13:48+0300
ekonomi̇
renault
işten çıkarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d33180956a0f264051974b94b96c58e7.jpg
Fransız otomobil üreticisi Renault 'un dünya çapında 3 bin çalışanını etkileyebilecek bir işten çıkarma planı yaptığı belirtiliyor. Dev otomobil üreticisinin planı gerçekleştirmesi durumunda çalışan sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olacak.Fransız haber sitelerine göre, işten çıkarma planı insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerindeki işlerde yüzde 15'lik bir azalmaya yol açacak. Şirketten yapılan açıklamada ise "Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve aşırı rekabet ortamı göz önüne alındığında, sabit maliyetlerimizi basitleştirmenin, yürütmeyi hızlandırmanın ve optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/almanyanin-dev-sirketi-13-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1099672884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b9e6a58611b4ed7686fa759832df1fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
renault, işten çıkarma
renault, işten çıkarma

Fransız otomobil üreticisinin 3 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi

13:48 04.10.2025
© AFP 2023 / FRED TANNEAUFransa- Renault fabrikası
Fransa- Renault fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© AFP 2023 / FRED TANNEAU
Abone ol
Renault'un, dünya çapında 3 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü.
Fransız otomobil üreticisi Renault 'un dünya çapında 3 bin çalışanını etkileyebilecek bir işten çıkarma planı yaptığı belirtiliyor. Dev otomobil üreticisinin planı gerçekleştirmesi durumunda çalışan sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olacak.
Fransız haber sitelerine göre, işten çıkarma planı insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerindeki işlerde yüzde 15'lik bir azalmaya yol açacak. Şirketten yapılan açıklamada ise "Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve aşırı rekabet ortamı göz önüne alındığında, sabit maliyetlerimizi basitleştirmenin, yürütmeyi hızlandırmanın ve optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.
İşçi, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Almanya'nın dev şirketi 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
25 Eylül, 20:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала