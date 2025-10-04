https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/fenerbahce-samsunspor-deplasmaninda-galibiyet-pesinde-3-eksik-skriniar-kart-sinirinda-1099902362.html

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında: 3 eksik, Skriniar kart sınırında

Fenerbahçe, Süper Lig 8. haftasında Samsunspor deplasmanında. Maç saati, eksikler ve Skriniar’ın kart durumu ile galibiyet hedefi burada.

Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Samsunspor – Fenerbahçe maçı, 5 Ekim Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.Fenerbahçe, Süper Lig’de çıkışını sürdürmek istiyorLigde geride kalan 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 15 puanla zirve takibini sürdürüyor.Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son hafta Antalyaspor’u ligde, Nice’i ise UEFA Avrupa Ligi’nde mağlup eden Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.Ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak.Fenerbahçe’de 3 eksik isim belli olduFenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusu olmayacak. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlığını yeni atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.Milan Skriniar kart sınırındaFenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, sarı kart sınırında Samsun deplasmanına çıkacak. Bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden olan Slovak futbolcu, Mert Hakan’ın yokluğunda kaptan olarak sahada yer alacak. Skriniar, Samsunspor maçında da kart görmesi halinde 9. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

