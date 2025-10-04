Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/fenerbahce-samsunspor-deplasmaninda-galibiyet-pesinde-3-eksik-skriniar-kart-sinirinda-1099902362.html
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında: 3 eksik, Skriniar kart sınırında
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında: 3 eksik, Skriniar kart sınırında
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig 8. haftasında Samsunspor deplasmanında. Maç saati, eksikler ve Skriniar’ın kart durumu ile galibiyet hedefi burada.
2025-10-04T10:33+0300
2025-10-04T10:33+0300
spor
fenerbahçe
samsunspor
trendyol süper lig
milan skriniar
halil umut meler
jhon duran
deplasman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089464591_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_03e37f653d9be2f967915f51fce6c855.jpg
Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Samsunspor – Fenerbahçe maçı, 5 Ekim Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.Fenerbahçe, Süper Lig’de çıkışını sürdürmek istiyorLigde geride kalan 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 15 puanla zirve takibini sürdürüyor.Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son hafta Antalyaspor’u ligde, Nice’i ise UEFA Avrupa Ligi’nde mağlup eden Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.Ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak.Fenerbahçe’de 3 eksik isim belli olduFenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusu olmayacak. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlığını yeni atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.Milan Skriniar kart sınırındaFenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, sarı kart sınırında Samsun deplasmanına çıkacak. Bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden olan Slovak futbolcu, Mert Hakan’ın yokluğunda kaptan olarak sahada yer alacak. Skriniar, Samsunspor maçında da kart görmesi halinde 9. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/arne-slot-baris-alper-yilmazi-hedef-aldi-hayatinin-en-agir-darbesini-almis-gibi-1099899875.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089464591_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa54f86c1c4976879a2809adaf51c75e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe samsunspor maçı, fenerbahçe samsunspor maçı ne zaman, süper lig 8. hafta, fenerbahçe samsunspor hangi kanalda, domenico tedesco, milan skriniar, mert hakan yandaş, irfan can eğribayat, jhon duran, fenerbahçe deplasman
fenerbahçe samsunspor maçı, fenerbahçe samsunspor maçı ne zaman, süper lig 8. hafta, fenerbahçe samsunspor hangi kanalda, domenico tedesco, milan skriniar, mert hakan yandaş, irfan can eğribayat, jhon duran, fenerbahçe deplasman

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında: 3 eksik, Skriniar kart sınırında

10:33 04.10.2025
© İHA / ERDİ DEMİR - ÜNSAL KARKA-AW312374Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© İHA / ERDİ DEMİR - ÜNSAL KARKA-AW312374
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, üç eksikle zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Samsunspor – Fenerbahçe maçı, 5 Ekim Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’de çıkışını sürdürmek istiyor

Ligde geride kalan 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 15 puanla zirve takibini sürdürüyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son hafta Antalyaspor’u ligde, Nice’i ise UEFA Avrupa Ligi’nde mağlup eden Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak.

Fenerbahçe’de 3 eksik isim belli oldu

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusu olmayacak. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlığını yeni atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da forma giyemeyecek.

Milan Skriniar kart sınırında

Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, sarı kart sınırında Samsun deplasmanına çıkacak. Bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinden olan Slovak futbolcu, Mert Hakan’ın yokluğunda kaptan olarak sahada yer alacak. Skriniar, Samsunspor maçında da kart görmesi halinde 9. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Barış Alper - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
SPOR
Arne Slot, Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: 'Hayatının en ağır darbesini almış gibi'
00:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала