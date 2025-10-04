https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ermenistan-azerbaycan-ile-imzalanan-anlasmanin-ulkedeki-rus-askerlerinin-varligi-ile-ilgisi-yok-1099923066.html

Ermenistan: Azerbaycan ile imzalanan anlaşmanın ülkedeki Rus askerlerinin varlığı ile ilgisi yok

Ermenistan: Azerbaycan ile imzalanan anlaşmanın ülkedeki Rus askerlerinin varlığı ile ilgisi yok

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Badalyan, Erivan ile Bakü arasında 8 Ağustos'ta parafe edilen barış anlaşmasının, ülkedeki Rus askerlerinin konumuyla bir ilgisi... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T18:46+0300

2025-10-04T18:46+0300

2025-10-04T18:46+0300

dünya

ermenistan

rusya

rus sınır muhafızları

azerbaycan

bakü

erivan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/13/1043253613_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cef11633d81a9e3aef09aba89b243b4.jpg

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, 8 Ağustos’ta Washington’da parafe edilen Erivan-Bakü barış anlaşmasının, Rus askerlerinin Ermenistan’daki varlığıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.Badalyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasının ardından Rusya’ya bağlı sınır muhafızlarının Ermenistan-İran sınırından çekilip çekilmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Bu mesele, Rusya ile aramızdaki ikili bir anlaşma çerçevesinde düzenleniyor ve dolayısıyla parafe ettiğimiz barış anlaşmasına dahil değil" dedi.Ermenistan ile Rusya, 30 Eylül 1992’de Erivan’da, 'Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rusya Federasyonu Sınır Birliklerinin Statüsü ve Faaliyet Koşulları Hakkında' adlı bir devletlerarası anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, Ermenistan’ın Türkiye ile olan 345 kilometrelik ve İran ile olan 45 kilometrelik sınırları Rus sınır muhafızları tarafından korunuyor.2024 yazından itibaren Rus sınır muhafızları Ermenistan’daki tüm sınır kapılarından aşamalı olarak çekilmeye başlamış ve artık yalnızca sınır güvenliği görevini ifa ediyorlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/tifliste-muhalefetin-duzenledigi-yuruyus-binlerce-kisinin-katilimiyla-basladi-1099922810.html

ermenistan

rusya

azerbaycan

bakü

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, rusya, rus sınır muhafızları, azerbaycan, bakü, erivan