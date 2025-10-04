https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ermenistan-azerbaycan-ile-imzalanan-anlasmanin-ulkedeki-rus-askerlerinin-varligi-ile-ilgisi-yok-1099923066.html
Ermenistan: Azerbaycan ile imzalanan anlaşmanın ülkedeki Rus askerlerinin varlığı ile ilgisi yok
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, 8 Ağustos’ta Washington’da parafe edilen Erivan-Bakü barış anlaşmasının, Rus askerlerinin Ermenistan’daki varlığıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.Badalyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasının ardından Rusya’ya bağlı sınır muhafızlarının Ermenistan-İran sınırından çekilip çekilmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, "Bu mesele, Rusya ile aramızdaki ikili bir anlaşma çerçevesinde düzenleniyor ve dolayısıyla parafe ettiğimiz barış anlaşmasına dahil değil" dedi.Ermenistan ile Rusya, 30 Eylül 1992’de Erivan’da, 'Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rusya Federasyonu Sınır Birliklerinin Statüsü ve Faaliyet Koşulları Hakkında' adlı bir devletlerarası anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, Ermenistan’ın Türkiye ile olan 345 kilometrelik ve İran ile olan 45 kilometrelik sınırları Rus sınır muhafızları tarafından korunuyor.2024 yazından itibaren Rus sınır muhafızları Ermenistan’daki tüm sınır kapılarından aşamalı olarak çekilmeye başlamış ve artık yalnızca sınır güvenliği görevini ifa ediyorlardı.
