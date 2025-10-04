Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2027'de hedefimiz tek haneli enflasyon

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2027de-hedefimiz-tek-haneli-enflasyon-1099899311.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl temasları kapsamında partililerle buluştu. Türkiye'yi geleceğe çok daha dirençli hazırlayacaklarını belirten... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Bingöl temasları sırasında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz partililere hitap etti.Türkiye’nin ekonomik geleceğini daha dirençli kılacak çok yönlü politikaları hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Hayat pahalılığıyla ilgili orta vadeli bir program uyguluyoruz. Bütçe, para politikası ve yapısal dönüşümlerle hareket ediyoruz. Sadece para politikası değil, arz ve üretim yönlü politikalarla da mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.Enflasyon rakamlarına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Enflasyon 2023’te yüzde 65’ti, 2024’te yüzde 44 oldu. Bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 seviyelerine düşmesini bekliyoruz. Gelecek yıl 20’nin altını, 2027’de ise tek haneli enflasyonu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

