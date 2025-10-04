Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkes yanıtı, kalıcı barış için önemli bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Gazze'deki ateşkes planına verdiği yanıtı kalıcı barış için 'yapıcı ve önemli bir adım' olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıtla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Erdoğan, Hamas’ın cevabının kalıcı barış açısından yapıcı bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkes yanıtı, kalıcı barış için önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planına verdiği yanıtı kalıcı barış için 'yapıcı ve önemli bir adım' olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıtla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Erdoğan, Hamas’ın cevabının kalıcı barış açısından yapıcı bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.

Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.

Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Ayrıntıları görüşmek için arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz
Dün, 22:41
