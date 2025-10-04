https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/cumhurbaskani-erdogan-hamasin-ateskes-yaniti-kalici-baris-icin-onemli-bir-adim-1099900826.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkes yanıtı, kalıcı barış için önemli bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planına verdiği yanıtı kalıcı barış için 'yapıcı ve önemli bir adım' olarak değerlendirdi. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkes planına verdiği yanıtla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Erdoğan, Hamas’ın cevabının kalıcı barış açısından yapıcı bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan, Hamas’ın cevabının kalıcı barış açısından yapıcı bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.
Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.
Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz