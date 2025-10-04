https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/cinsel-istismar-ya-da-uyusturucu-suclusu-olanlar-cocuk-olan-yerde-calisamayacak-1099920950.html

Cinsel istismar ya da uyuşturucu suçlusu olanlar çocuk olan yerde çalışamayacak

Cinsel istismar ya da uyuşturucu suçlusu olanlar çocuk olan yerde çalışamayacak

Sputnik Türkiye

Çocukların korunması için yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, cinsel istismar veya uyuşturucu ile ilgili suçlardan soruşturma ya... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T18:08+0300

2025-10-04T18:08+0300

2025-10-04T18:10+0300

türki̇ye

meclis

cinsel

cinsel istismar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg

İstismar suçlularına çocukların bulunduğu yerlerde çalışma yasağı geliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması amacıyla önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni teklif, cinsel suçlardan veya uyuşturucu ticaretinden ceza almış ya da yargılaması süren kişilerin çocukların bulunduğu işletmelerde çalışmasını yasaklayacak.Meclis gündemine geliyorTeklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Düzenleme yasalaşırsa, bugüne kadar yönetmeliklerle yapılan engelleme, ilk kez yasal bir madde haline gelmiş olacak.Kimler çalışamayacak?Bu suçlardan hakkında soruşturma ya da mahkeme kararı bulunan kişiler, çocuklara hizmet veren yerlerde görev alamayacak.Hangi alanları kapsıyor?Düzenleme;İşyeri açma izni verilmeyecekBu suçlardan hüküm giymiş kişilere, çocuklarla ilgili işyeri açması veya işletmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek.Para cezası ve ruhsat iptaliRusya'da da benzer uygulamaRusya Devlet Başkanı Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarını ziyaret etmelerini yasaklayan yasayı imzalamıştı.Yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmemiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocuklara ait eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/suc-isleyen-cocuklara-verilen-cezalar-artirilacak-indirim-uygulanmayacak-teklif-tbmmye-geliyor-1099905653.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meclis, cinsel, cinsel istismar