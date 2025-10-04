https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/cinsel-istismar-ya-da-uyusturucu-suclusu-olanlar-cocuk-olan-yerde-calisamayacak-1099920950.html
Cinsel istismar ya da uyuşturucu suçlusu olanlar çocuk olan yerde çalışamayacak
Çocukların korunması için yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, cinsel istismar veya uyuşturucu ile ilgili suçlardan soruşturma ya... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Çocukların korunması için yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, cinsel istismar veya uyuşturucu ile ilgili suçlardan soruşturma ya da hüküm almış olanlar çocuklarla ilgili yerlerde çalışamayacak.
İstismar suçlularına çocukların bulunduğu yerlerde çalışma yasağı geliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması amacıyla önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni teklif, cinsel suçlardan veya uyuşturucu ticaretinden ceza almış ya da yargılaması süren kişilerin çocukların bulunduğu işletmelerde çalışmasını yasaklayacak.
Teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Düzenleme yasalaşırsa, bugüne kadar yönetmeliklerle yapılan engelleme, ilk kez yasal bir madde haline gelmiş olacak.
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti
Bu suçlardan hakkında soruşturma ya da mahkeme kararı bulunan kişiler, çocuklara hizmet veren yerlerde görev alamayacak.
Kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri
,
Kreşler
gibi çocukların bulunduğu tüm alanları kapsayacak.
İşyeri açma izni verilmeyecek
Bu suçlardan hüküm giymiş kişilere, çocuklarla ilgili işyeri açması veya işletmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek.
Para cezası ve ruhsat iptali
Düzenlemeye aykırı şekilde işçi çalıştıranlara idari para cezası
uygulanacak.
Tekrarı halinde işletmenin ruhsatı iptal edilecek
.
Rusya'da da benzer uygulama
Rusya Devlet Başkanı Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarını ziyaret etmelerini yasaklayan yasayı imzalamıştı.
Yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmemiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocuklara ait eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler.