Bilim insanları tüm çalışmaları reddetti, 'Sakın yapmayın' diyerek uyardı: Popüler elma sirkesi diyeti çöktü

BMJ Group, elma sirkesiyle kilo verme araştırmasını hatalı veriler nedeniyle geri çekti. İşte uzmanların açıklamaları ve araştırmanın detayları.

Elma sirkesiyle zayıflama konusundaki umut verici araştırma, ciddi bilimsel hatalar nedeniyle geri çekildi. BMJ Group, Mart 2024’te yayımlanan ve geniş yankı uyandıran çalışmanın sonuçlarını geçersiz ilan etti.Çalışma neden geri çekildi?BMJ Nutrition, Prevention & Health dergisinde yayımlanan klinik araştırmada, günlük düşük dozda elma sirkesi tüketiminin kilo kaybını desteklediği öne sürülmüştü. Ancak uzman incelemeleri sonrası istatistiksel hatalar, verilerde tutarsızlıklar ve yöntem eksiklikleri ortaya çıktı.Uzmanlar ne dedi?BMJ’nin içerik bütünlüğünden sorumlu editörü Dr. Helen Macdonald, araştırmanın artık güvenilir olmadığını vurgulayarak, “Bu sonuçlar hiçbir şekilde kaynak olarak gösterilmemeli” dedi. Editörler, şeffaflığın önemine dikkat çekerken yanlış bulguların kilo verme yöntemlerinde yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu.Araştırmacılar hatalarını kabul ettiÇalışmanın yazarları, ortaya çıkan hataları “dürüstçe yapılmış yanlışlar” olarak tanımladı ve geri çekilme kararına destek verdi. Ancak uzmanlar, bilimsel verilerin titizlikle denetlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.Neden önemli?Elma sirkesi, son yıllarda sosyal medyada ve beslenme trendlerinde popüler bir kilo verme yöntemi olarak öne çıkmıştı. Ancak bu olay, özellikle obezite tedavisi gibi ciddi sağlık konularında kanıta dayalı araştırmaların önemini gündeme taşıdı.

