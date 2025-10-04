Türkiye
Batı medyası: Fransa, NATO birliklerini aktarmada zorluklar yaşıyor
Batı medyası: Fransa, NATO birliklerini aktarmada zorluklar yaşıyor
Sputnik Türkiye
NATO’nun doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa’nın, Avrupa bürokrasisi nedeniyle asker ve teçhizat sevkiyatında zorluklarla... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
14:40 04.10.2025
NATO’nun doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa’nın, Avrupa bürokrasisi nedeniyle asker ve teçhizat sevkiyatında zorluklarla karşılaştığı bildirildi.
Defense News dergisinin General Fabrice Feola’nın açıklamalarına dayandırdığı habere göre NATO, doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa, Avrupa’daki bürokrasi nedeniyle asker ve teçhizat konuşlandırmada zorluklarla karşılaşıyor ve bu durum süreci önemli ölçüde yavaşlatıyor.
Haberde, “Fransa, bölgeye asker ve tank konuşlandırmasını yavaşlatabilecek bürokratik engellerle karşılaşmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Özellikle de, askeri konvoyların komşu ülke topraklarından geçişine izin alınmasının şu anda onlarca gün sürdüğü, bunun Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği 5 günlük süreden çok daha uzun olduğu ifade edildi.
General Feola, Avrupa'nın kara ulaşım ağının ‘Soğuk Savaş zamanındaki haline dönmesi için’ daha iyi planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.
