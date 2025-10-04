https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/bati-medyasi-fransa-nato-birliklerini-aktarmada-zorluklar-yasiyor-1099910770.html
Batı medyası: Fransa, NATO birliklerini aktarmada zorluklar yaşıyor
Batı medyası: Fransa, NATO birliklerini aktarmada zorluklar yaşıyor
Sputnik Türkiye
NATO’nun doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa’nın, Avrupa bürokrasisi nedeniyle asker ve teçhizat sevkiyatında zorluklarla... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T14:40+0300
2025-10-04T14:40+0300
2025-10-04T14:40+0300
dünya
nato
batı medyası
defence news
fransa
rusya
avrupa
soğuk savaş
moskova
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092639958_0:49:704:445_1920x0_80_0_0_bb18ffea369b99745c22646dd6102def.png
Defense News dergisinin General Fabrice Feola’nın açıklamalarına dayandırdığı habere göre NATO, doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa, Avrupa’daki bürokrasi nedeniyle asker ve teçhizat konuşlandırmada zorluklarla karşılaşıyor ve bu durum süreci önemli ölçüde yavaşlatıyor.Haberde, “Fransa, bölgeye asker ve tank konuşlandırmasını yavaşlatabilecek bürokratik engellerle karşılaşmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Özellikle de, askeri konvoyların komşu ülke topraklarından geçişine izin alınmasının şu anda onlarca gün sürdüğü, bunun Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği 5 günlük süreden çok daha uzun olduğu ifade edildi.General Feola, Avrupa'nın kara ulaşım ağının ‘Soğuk Savaş zamanındaki haline dönmesi için’ daha iyi planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/euroclear-ab-rus-varliklari-konusunda-uluslararasi-hukuka-uymali-1099896358.html
fransa
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092639958_23:0:682:494_1920x0_80_0_0_206b80fc238dea4a7d4bd3daab050035.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, batı medyası, defence news, fransa, rusya, avrupa, soğuk savaş, moskova, avrupa birliği, ab
nato, batı medyası, defence news, fransa, rusya, avrupa, soğuk savaş, moskova, avrupa birliği, ab
Batı medyası: Fransa, NATO birliklerini aktarmada zorluklar yaşıyor
NATO’nun doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa’nın, Avrupa bürokrasisi nedeniyle asker ve teçhizat sevkiyatında zorluklarla karşılaştığı bildirildi.
Defense News dergisinin General Fabrice Feola’nın açıklamalarına dayandırdığı habere göre NATO, doğu sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye çalışırken Fransa, Avrupa’daki bürokrasi nedeniyle asker ve teçhizat konuşlandırmada zorluklarla karşılaşıyor ve bu durum süreci önemli ölçüde yavaşlatıyor.
Haberde, “Fransa, bölgeye asker ve tank konuşlandırmasını yavaşlatabilecek bürokratik engellerle karşılaşmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Özellikle de, askeri konvoyların komşu ülke topraklarından geçişine izin alınmasının şu anda onlarca gün sürdüğü, bunun Avrupa Birliği’nin (AB) belirlediği 5 günlük süreden çok daha uzun olduğu ifade edildi.
General Feola, Avrupa'nın kara ulaşım ağının ‘Soğuk Savaş zamanındaki haline dönmesi için’ daha iyi planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerini gözlemliyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘Rus saldırganlığının kontrol altına alınması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, ittifak güçlerinin Avrupa'da yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa açık olduklarını, Batı'nın kıtayı militarize etme yolundan vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.