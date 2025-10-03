https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/euroclear-ab-rus-varliklari-konusunda-uluslararasi-hukuka-uymali-1099896358.html

Euroclear: AB, Rus varlıkları konusunda uluslararası hukuka uymalı

Euroclear: AB, Rus varlıkları konusunda uluslararası hukuka uymalı

Sputnik Türkiye

Belçika merkezli uluslararası finans şirketi Euroclear, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun uluslararası hukuka... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T19:49+0300

2025-10-03T19:49+0300

2025-10-03T19:47+0300

dünya

euroclear bank

avrupa komisyonu

dondurulmuş rus varlıkları

belçika

rusya

ukrayna

avrupa

ab

bart de wever

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095228612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fa86050f7ee393e30788f21444eff50.png

Rusya'nın AB'deki varlıklarının büyük bölümünü elinde bulunduran Belçika merkezli uluslararası finans şirketi Euroclear, Avrupa Komisyonu’nu (AK) bu varlıkların kullanımı konusunda uluslararası hukuka uymaya davet etti.Euroclear’dan Sputnik’e konuşan bir yetkili, bu varlıkların kullanımına dair henüz somut bir teklif almadıklarını, ancak hukuksuz kullanımın finansal sisteme güveni sarsacağını vurguladı.Yetkili, “Bu Rus Merkez Bankası varlıklarının kullanımıyla ilgili olarak yasaların, özellikle uluslararası hukukun ve devletlerin mülkiyet dokunulmazlığı ile mülkiyet hakları ilkelerine uyulması gerektiğini vurguluyoruz” dedi.Euroclear’ın henüz Avrupa Komisyonu’ndan Rus Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna’ya kredi sağlamak için kullanılmasına dair herhangi bir somut teklif almadığını, ancak dondurulmuş Rus varlıklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasının finansal sisteme ve Euroclear’a olan güveni zedeleyeceğini ifade etti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıkları kullanılarak yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti.Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak “bunun asla olmayacağını” söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Özel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/g7-ulkeleri-rus-varliklarini-kullanarak-ukraynaya-25-milyardan-dolardan-fazla-kredi-sagladi-1099869163.html

belçika

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

euroclear bank, avrupa komisyonu, dondurulmuş rus varlıkları, belçika, rusya, ukrayna, avrupa, ab, bart de wever, sergey lavrov