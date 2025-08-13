https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/seyir-halinde-at-yarisi-kuponu-dolduran-taksicinin-araci-trafikten-men-edildi-1098552542.html

'Seyir halinde at yarışı kuponu dolduran' taksicinin aracı trafikten men edildi

'Seyir halinde at yarışı kuponu dolduran' taksicinin aracı trafikten men edildi

İstanbul Şişli'de çekilen seyir halinde at yarışı kuponu doldura bir taksicinin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrasında taksiciye 11 bin 253 lira...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'İstanbul'da seyir halinde at yarışı kuponu dolduran taksici' şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.Kurtuluş Caddesi'nde seyir halinde uygunsuz hareketlerde bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü C.Z. yakalandı.Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kara yollarında araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "emniyet kemeri kullanmamak", "Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit ya da tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izni, ruhsatının bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.

