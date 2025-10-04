Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ak-parti-sozcusu-celikten-gazze-aciklamasi-hamasin-yaniti-baris-odakli-1099904952.html
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Trump’ın Gazze planına Hamas’ın verdiği cevabın 'barış, hakkaniyet ve adalet odaklı' olduğunu belirterek, uluslararası... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-04T11:44+0300
2025-10-04T11:44+0300
türki̇ye
ortadoğu
ömer çelik
i̇srail
hamas
filistin
gazze
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planına Hamas’ın verdiği yanıtın yapıcı bir çerçeve sunduğunu belirtti. Çelik, Hamas’ın önerilerinin gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı bir yaklaşım içerdiğini vurguladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Uluslararası toplum bu kapsayıcı iradeye destek vermeli'Çelik, Arap ve İslam dünyasının desteğiyle belirlenen ilkelerin altının net çizildiğini, bu yaklaşımın kalıcı barış için yeni bir zemin oluşturabileceğini ifade etti. Trump’ın Hamas’ın açıklamasını “barış için olumlu bir adım” olarak değerlendirmesini hatırlatan Çelik, “Bu durum, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabilecektir” dedi.'İsrail saldırılarını durdurmalı' çağrısıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, “Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” dedi.'Cumhurbaşkanımızın çerçevesi kalıcı barışın yol haritasıdır'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden itibaren ortaya koyduğu vizyonun önemine de değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/gazzeye-saldiri-plani-askiya-alindi-israil-ordusuna-durun-emri-1099901856.html
türki̇ye
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1d598a27ce24b1c48cc69e1e3b99f190.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, ömer çelik, i̇srail, hamas, filistin, gazze, ak parti
ortadoğu, ömer çelik, i̇srail, hamas, filistin, gazze, ak parti

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'

11:44 04.10.2025
© AA / Fatih Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Trump’ın Gazze planına Hamas’ın verdiği cevabın 'barış, hakkaniyet ve adalet odaklı' olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu kapsayıcı iradeye destek vermesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planına Hamas’ın verdiği yanıtın yapıcı bir çerçeve sunduğunu belirtti. Çelik, Hamas’ın önerilerinin gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı bir yaklaşım içerdiğini vurguladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur.

'Uluslararası toplum bu kapsayıcı iradeye destek vermeli'

Çelik, Arap ve İslam dünyasının desteğiyle belirlenen ilkelerin altının net çizildiğini, bu yaklaşımın kalıcı barış için yeni bir zemin oluşturabileceğini ifade etti. Trump’ın Hamas’ın açıklamasını “barış için olumlu bir adım” olarak değerlendirmesini hatırlatan Çelik, “Bu durum, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabilecektir” dedi.

'İsrail saldırılarını durdurmalı' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, “Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” dedi.

'Cumhurbaşkanımızın çerçevesi kalıcı barışın yol haritasıdır'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden itibaren ortaya koyduğu vizyonun önemine de değindi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır.

Deyr Belah - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurdu: ‘Ele geçirme planı’ askıya alındı
09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала