https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ak-parti-sozcusu-celikten-gazze-aciklamasi-hamasin-yaniti-baris-odakli-1099904952.html

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Trump’ın Gazze planına Hamas’ın verdiği cevabın 'barış, hakkaniyet ve adalet odaklı' olduğunu belirterek, uluslararası... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-04T11:44+0300

2025-10-04T11:44+0300

2025-10-04T11:44+0300

türki̇ye

ortadoğu

ömer çelik

i̇srail

hamas

filistin

gazze

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planına Hamas’ın verdiği yanıtın yapıcı bir çerçeve sunduğunu belirtti. Çelik, Hamas’ın önerilerinin gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı bir yaklaşım içerdiğini vurguladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Uluslararası toplum bu kapsayıcı iradeye destek vermeli'Çelik, Arap ve İslam dünyasının desteğiyle belirlenen ilkelerin altının net çizildiğini, bu yaklaşımın kalıcı barış için yeni bir zemin oluşturabileceğini ifade etti. Trump’ın Hamas’ın açıklamasını “barış için olumlu bir adım” olarak değerlendirmesini hatırlatan Çelik, “Bu durum, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabilecektir” dedi.'İsrail saldırılarını durdurmalı' çağrısıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, “Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” dedi.'Cumhurbaşkanımızın çerçevesi kalıcı barışın yol haritasıdır'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden itibaren ortaya koyduğu vizyonun önemine de değindi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/gazzeye-saldiri-plani-askiya-alindi-israil-ordusuna-durun-emri-1099901856.html

türki̇ye

i̇srail

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, ömer çelik, i̇srail, hamas, filistin, gazze, ak parti