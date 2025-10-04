AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze açıklaması: 'Hamas’ın yanıtı barış odaklı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/ak-parti-sozcusu-celikten-gazze-aciklamasi-hamasin-yaniti-baris-odakli-1099904952.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planına Hamas’ın verdiği yanıtın yapıcı bir çerçeve sunduğunu belirtti. Çelik, Hamas’ın önerilerinin gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı bir yaklaşım içerdiğini vurguladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur.
'Uluslararası toplum bu kapsayıcı iradeye destek vermeli'
Çelik, Arap ve İslam dünyasının desteğiyle belirlenen ilkelerin altının net çizildiğini, bu yaklaşımın kalıcı barış için yeni bir zemin oluşturabileceğini ifade etti. Trump’ın Hamas’ın açıklamasını “barış için olumlu bir adım” olarak değerlendirmesini hatırlatan Çelik, “Bu durum, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabilecektir” dedi.
'İsrail saldırılarını durdurmalı' çağrısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, “Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” dedi.
'Cumhurbaşkanımızın çerçevesi kalıcı barışın yol haritasıdır'
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden itibaren ortaya koyduğu vizyonun önemine de değindi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır.