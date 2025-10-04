https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abdnin-ulusal-borcu-iki-gunde-yaklasik-360-milyar-dolar-artti-1099914979.html
ABD'nin ulusal borcu iki günde yaklaşık 360 milyar dolar arttı
ABD'nin ulusal borcu, mali yıl 'atlaması' sırasında 358 milyar dolar ile rekor seviyede arttı. Sputnik'in Amerikan ve Rus maliye bakanlıklarından elde ettiği... 04.10.2025
2025-10-04T16:45+0300
ABD'nin ulusal borcu, mali yıl ‘atlaması’ sırasında 358 milyar dolar ile rekor seviyede arttı. Sputnik’in Amerikan ve Rus maliye bakanlıklarından elde ettiği verilere göre bu rakam, Rusya'nın toplam borç tutarının biraz altında kalıyor
ABD’de federal hükümetin mali yılı 1 Ekim'de başlayıp bir sonraki yılın 30 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Eski mali yılın son gününde ABD’nin ulusal borcu oldukça mütevazı bir şekilde 131 milyar dolar artarken, yeni mali yılın ilk gününde ise 226.5 milyar dolar artış kaydetti. Sonuçta ABD'nin ulusal borcu yeni bir rekorla 37.86 trilyon dolara ulaştı.
Böylelikle bu yıl ABD'nin ulusal borç tarihinin en pahalı mali yıl değişimi gerçekleşmiş oldu. Geçen yıl, mali yılın başlangıcı itibarıyla ABD’nin ulusal borcundaki artış iki günde 347.6 milyar dolar, bir önceki yıl 315.7 milyar dolar, 2022'de ise 252.5 milyar dolar olmuştu.
En büyük artış, hükümetin kendi kurumlarına olan borçlarından kaynaklandı ve 266 milyar dolar arttı. Aynı zamanda ABD'nin bireylere, işletmelere ve dünyanın geri kalanına olan borcu yaklaşık 91.7 milyar dolar arttı.
Rusya’nın toplam borcu ise 1 Eylül itibarı ile 31.2 trilyon ruble ya da 288 milyar dolar oldu. Bu, ABD’nin ulusal borcundaki iki günlük artıştan yüzde 8 daha az.